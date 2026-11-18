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Jalen Johnson, alero de los Hawks de Atlanta, dispara frente a Jaylin Williams, del Thunder de Oklahoma City, en el partido del miércoles 18 de noviembre de 2026 (AP Foto/Nate Billings) AP

Jalen Johnson registró 16 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias por Atlanta (9-6), que encestó 20 de 50 triples (40%). Lu Dort (16) y Aaron Wiggins (14) se combinaron para 30 puntos en su regreso a Oklahoma City.

Dort y Wiggins ayudaron a que el Thunder conquistara el título de la NBA en la campaña 2024-25 antes de ser traspasados este verano, mientras el equipo buscaba reducir la masa salarial. Ambos jugadores recibieron homenajes en video y ovaciones de pie por parte de los aficionados.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 34 puntos, Jared McCain agregó 18 e Isaiah Hartenstein aportó 17 rebotes a la causa de Oklahoma City (9-6), que ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y sigue jugando sin los titulares lesionados Jalen Williams, Cason Wallace y Chet Holmgren. Ajay Mitchell terminó con 13 puntos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP