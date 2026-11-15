Hawks borran desventaja de 22 puntos y dan a Bucks su 10ma derrota seguida

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Nickeil Alexander-Walker (7), de los Hawks de Atlanta, se dirige hacia la canasta ante Myles Turner (3), de los Bucks de Milwaukee, durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA el domingo 15 de noviembre de 2026, en Milwaukee. (Foto AP/Aaron Gash) AP

Jalen Johnson sumó 14 puntos y 11 rebotes, y Corey Kispert aportó 14 desde la banca para los Hawks (8-6), que llegaban tras perder dos partidos consecutivos.

Kasparas Jakucionis anotó un máximo de su carrera de 25 puntos; Gary Trent Jr. tuvo 18, Kyle Kuzma 14 y Brayden Burries 13 por Milwaukee.

Los Bucks (1-13) perdieron su décimo partido consecutivo y han tenido su peor inicio en 52 años, cuando perdieron 13 de sus primeros 14 en 1974-75 sin el lesionado Kareem Abdul-Jabbar, según Sportradar.

La última victoria de Milwaukee fue el 26 de octubre contra los Indiana Pacers en Milwaukee.

La racha de derrotas más larga en la historia de la franquicia es de 15 partidos consecutivos, establecida durante la temporada 1995-96.

Jock Landale (inflamación en la cadera derecha) no jugó por los Hawks, mientras que los Bucks no contaron con Ryan Rollins (enfermedad) ni con Ousmane Dieng.w

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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