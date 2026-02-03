americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Havertz hunde a su antiguo equipo y Arsenal avanza a final de la Copa de la Liga al vencer a Chelsea

Lo que promete ser una temporada sensacional para Arsenal incluirá una visita al Estadio de Wembley para la final de la Copa de la Liga Inglesa.

Kai Havertz (segundo a la izquierda) celebra tras anotar un gol para Arsenal en el partido de vuelta contra Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ian Walton)
Kai Havertz (segundo a la izquierda) celebra tras anotar un gol para Arsenal en el partido de vuelta contra Chelsea en las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, el martes 3 de febrero de 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

Arsenal resistió antes de anotar en el tiempo de descuento mediante Kai Havertz para vencer el martes 1-0 l visitante Chelsea y sellar una victoria global 4-2 sobre su rival londinense.

El equipo de Mikel Arteta lidera la Liga Premier League por seis puntos en su intento de convertirse en campeón de Inglaterra por primera vez desde 2004. También terminó en la cima de la clasificación de la Liga de Campeones tras conseguir el pleno de ocho victorias.

Para completar, los Gunners también avanzaron a la cuarta ronda de la Copa FA.

Arsenal jugará contra el Manchester City o el Newcastle en la final del 22 de marzo. El City lidera 2-0 de cara al partido de vuelta en casa el miércoles.

Gran parte del trabajo duro se realizó el mes pasado al ganar 3-2 en Stamford Bridge y el partido de vuelta fue mayormente cauteloso.

Havertz, un ex de Chelsea, tuvo la última palabra al aprovechar un pase de Declan Rice en un contragolpe y superar al portero Robert Sánchez para anotar.

La definición no fue muy diferente al tanto que eliminó al Man City y aseguró el título de la Liga de Campeones para Chelsea en 2021.

Arsenal buscará su tercer título de la Copa de la Liga tras sus consagraciones de 1987 y 1993. El club ha sido subcampeón seis veces, la última ante el City en 2018.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detienen a un hombre durante un operativo, el domingo 11 de enero de 2026, en Robbinsdale, Minnesota (AP Photo/John Locher)

Jueza dice que no detendrá operaciones migratorias en Minnesota mientras avanza demanda

Destacados del día

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Carguero ruso sancionado por EEUU aterriza en La Habana, Cuba y desata alertas en Washington

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Frío extremo en Cuba: 0 °C en Matanzas podría romper el récord nacional

Trump CUBa

Trump afirma que EEUU negocia con Cuba sobre un acuerdo energético

Estremecedores detalles del asesinato de Kañín en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

Estremecedores detalles del asesinato de "Kañín" en Cuba: lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

OPINION: Washington aguarda excarcelaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter