Harry Kane extienede contrato con Bayern Múnich hasta 2029, una semana tras el Balón de Oro

Harry Kane (izquierda) del Bayern Múnich remata frente a Julián Álvarez del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el martes 3 de noviembre de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

El campeón alemán anunció el jueves el nuevo acuerdo con el capitán de Inglaterra tras unas negociaciones prolongadas.

Kane llegó al Bayern procedente de Tottenham en 2023 y su contrato debía expirar al final de esta temporada. Comentó que el esquema de un acuerdo llevaba un tiempo definido y que sólo quedaban por resolver los detalles después del Mundial. Firmó el miércoles.

“Queremos dominar en Alemania, pero también queremos ganar la Liga de Campeones", dijo Kane. Estoy aquí hasta 2029 y estaría mintiendo si dijera que no quiero ganar al menos un título de la Liga de Campeones para entonces. Eso es presión, pero la disfruto”.

Kane elogió a Vincent Kompany, el entrenador del Bayern, como un “fantástico técnico”, pero admitió que “quizá solo se enteró esta mañana” de que se había firmado la ampliación, ya que Kompany se recupera de una enfermedad que hizo necesario que recibiera tratamiento hospitalario. Mientras eso ocurre, el Bayern ha establecido una política de mantener a Kompany al margen de las conversaciones relacionadas con el trabajo para que pueda centrarse en recuperarse.

La consagración de Kane en el Balón de Oro la semana pasada lo convirtió en el primer jugador inglés en 25 años en obtener el premio individual más prestigioso del mundo del fútbol, y el primero de la liga alemana en 30 años.

Kane suma 156 goles en 161 partidos con el Bayern, pulverizando récords de la Bundesliga en el camino, y por fin ganando los trofeos colectivos que se le escaparon durante su etapa en Tottenham.

“Cuando sea mayor, miraré atrás y diré que este fue el paso correcto, salir de mi zona de confort”, pronosticó el jueves.

Su cosecha de 73 goles con el Bayern y con Inglaterra la temporada pasada fue un factor crucial en su victoria del Balón de Oro. Tras años de reconocimientos individuales pero sin títulos de competición en Tottenham, Kane ganó el título alemán con el Bayern en 2024-25 y el doblete de liga y copa la temporada pasada.

Los trofeos más importantes del fútbol aún se le resisten, después de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones con el Bayern y las semifinales del Mundial con Inglaterra la temporada pasada.

“Lo que comenzó como un gran fichaje se ha convertido, con el tiempo, en un capítulo especial en la historia del FC Bayern. Harry Kane cumple cada promesa que el fútbol puede ofrecer, y se ha asegurado un lugar en el corazón de los aficionados como una de las grandes figuras del deporte de nuestro tiempo”, dijo el presidente del Bayern Herbert Hainer.

Kane, de 33 años, es el segundo máximo goleador histórico de la Liga Premier inglesa con 213 goles, 47 por detrás de Alan Shearer.

Tendrá 35 años cuando expire su nuevo contrato, lo que potencialmente le dejaría poco tiempo para cualquier regreso a Inglaterra con el objetivo de perseguir ese récord.

El próximo partido del Bayern será el sábado contra Mainz en la Bundesliga.

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FUENTE: AP