Harris y Cunningham anotan 22 puntos cada uno y Pistons vencen 109-107 a Nuggets

El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham avanza con el balón a la canasta mientras lo defiende el alero de los Nuggets de Denver Spencer Jones el martes 27 de enero del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Cade Cunningham tuvo 22 unidades y 11 asistencias para Detroit, que ha ganado 9 de 11 y lidera la Conferencia Este por cinco juegos y medio sobre Boston.

Jamal Murray anotó 24 puntos y 10 asistencias, pero falló dos tiros libres en los segundos finales. Con los Nuggets abajo 107-104, Murray fue sancionado con falta en un intento de tres puntos con cuatro segundos restantes y falló el primer tiro libre. Harris fue sancionado con una falta y acertó ambos tiros libres. Murray fue a la línea nuevamente con 0,7 segundos restantes, pero falló el segundo tiro libre.

Jonas Valanciunas regresó tras una ausencia de un juego para terminar con 16 tantos y 16 rebotes para Denver, que tenía programado jugar el domingo contra los Grizzlies de Memphis. El juego se pospuso debido a la tormenta invernal que afectó a la mayor parte del país, y los Nuggets quedaron varados en Memphis hasta el lunes por la mañana.

"Lo más difícil fue la parte mental", dijo el entrenador David Adelman.

Denver jugó sin Aaron Gordon, quien volvió a lesionarse el tendón de la corva derecha el viernes por la noche en Milwaukee. Nikola Jokic, Cameron Johnson y Christian Braun continuan rehabilitando sus lesiones.

