americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Harris y Cunningham anotan 22 puntos cada uno y Pistons vencen 109-107 a Nuggets

DENVER (AP) — Tobias Harris anotó 22 puntos, incluidos dos tiros libres con dos segundos restantes, y los Pistons de Detroit resistieron un ataque tardío de Denver para vencer el martes 109-107 a unos desgastados Nuggets.

El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham avanza con el balón a la canasta mientras lo defiende el alero de los Nuggets de Denver Spencer Jones el martes 27 de enero del 2026. (AP Foto/David Zalubowski)
El base de los Pistons de Detroit Cade Cunningham avanza con el balón a la canasta mientras lo defiende el alero de los Nuggets de Denver Spencer Jones el martes 27 de enero del 2026. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Cade Cunningham tuvo 22 unidades y 11 asistencias para Detroit, que ha ganado 9 de 11 y lidera la Conferencia Este por cinco juegos y medio sobre Boston.

Jamal Murray anotó 24 puntos y 10 asistencias, pero falló dos tiros libres en los segundos finales. Con los Nuggets abajo 107-104, Murray fue sancionado con falta en un intento de tres puntos con cuatro segundos restantes y falló el primer tiro libre. Harris fue sancionado con una falta y acertó ambos tiros libres. Murray fue a la línea nuevamente con 0,7 segundos restantes, pero falló el segundo tiro libre.

Jonas Valanciunas regresó tras una ausencia de un juego para terminar con 16 tantos y 16 rebotes para Denver, que tenía programado jugar el domingo contra los Grizzlies de Memphis. El juego se pospuso debido a la tormenta invernal que afectó a la mayor parte del país, y los Nuggets quedaron varados en Memphis hasta el lunes por la mañana.

"Lo más difícil fue la parte mental", dijo el entrenador David Adelman.

Denver jugó sin Aaron Gordon, quien volvió a lesionarse el tendón de la corva derecha el viernes por la noche en Milwaukee. Nikola Jokic, Cameron Johnson y Christian Braun continuan rehabilitando sus lesiones.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Gente camina por el centro de Toronto mientras una tormenta invernal pasa por la región, el domingo 25 de enero de 2026. (Cole Burston/The Canadian Press via AP)

El noreste enfrenta el último embate de una tormenta que llevó hielo, nieve y frío a EEUU

Una persona cruza una calle durante la tormenta invernal en Filadelfia, el domingo 25 de enero de 2026. (Foto AP/Matt Rourke)

Tormenta invernal masiva en EEUU trae hielo, temperaturas gélidas y cortes de energía generalizados

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Destacados del día

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Escándalo: Cuba revendió el 60 % del petróleo que le envió Venezuela, según alto funcionario estadounidense

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

Hialeah: Exconcejal Angélica Pacheco se declara culpable de fraude por préstamo federal de la pandemia

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

EEUU revocó licencias a Katapulk y Maravana por exceder exportaciones de vehículos a Cuba

Trump afirma que Cuba va a colapsar muy pronto

Trump afirma que "Cuba va a colapsar muy pronto"

ARCHIVO - Gregory Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos --al centro--, recorre una tienda Target el 11 de enero de 2026 en St. Paul, Minnesota. (AP Foto/Adam Gray, archivo)

Trump logra victoria judicial: Corte libera a ICE de las restricciones impuestas por Minnesota

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter