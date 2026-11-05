Hamilton sigue frustrado tras incidente con su compañero Leclerc en el Gran Premio de México

El siete veces campeón de Fórmula Uno insiste en que lo ocurrido costó un final 1-2 en la carrera.

En conferencia de prensa el jueves en Sao Paulo antes del Gran Premio de Brasil este fin de semana, agregó que los dos pilotos y el resto del equipo necesitan hablar sobre los incidentes recientes en pista. Leclerc aún no ha llegado a Brasil tras el nacimiento de su hija a principios de esta semana.

Leclerc recibió una penalización de cinco segundos después de correr rueda a rueda con Hamilton, quien partía desde la pole, por el exterior de la Curva 4 del GP de la Ciudad de México. Ambos se salieron de la pista, Hamilton perdió una posición ante Max Verstappen (Red Bull) y su compañero recortó por el césped para tomar el liderato. Más tarde, el piloto monagesco fue sancionado.

Verstappen ganó la carrera del domingo, Hamilton fue segundo y Leclerc terminó en la cuarta posición. Kimi Antonelli (Mercedes) que terminó tercero, aseguró entonces su primer título de F1 .

El piloto británico añadió que Ferrari necesita trabajar “para asegurarse de que (el incidente en México) no vuelva a ocurrir” y que “hay que tener conversaciones, así que las tendremos cuando el tiempo lo permita”.

Preguntado sobre si cree que Leclerc compite contra él con más dureza que cualquier otro piloto, Lewis fue directo: “sí”.

“Veo lo que ustedes ven”, comentó Hamilton. “Si miran a los compañeros de equipo, fue lo mismo con Sebastian (Vettel) y con Carlos (Sainz)”.

“(Leclerc) está muy arraigado dentro del equipo, y yo sabía que siempre sería un desafío. Siempre he respetado eso y ese enfoque hacia el equipo”, expresó Hamilton. “He trabajado muy duro para construir una buena relación con Charles".

Leclerc se unió a Ferrari en 2019, mientras que Hamilton llegó la campaña pasada.

El británico también entiende su responsabilidad con el equipo después de que su jefe Fred Vasseur criticara públicamente a ambos pilotos por el incidente en México, que no es el primero de la temporada entre los dos.

Durante el Gran Premio de Singapur, Hamilton podría haber entrado a boxes por neumáticos nuevos, como hizo Leclerc, durante un auto de seguridad virtual. El siete veces campeón había llegado a ser el segundo, pero terminó sufriendo por el agarre en el circuito urbano. Después de que decidió montar neumáticos blandos, perdió tiempo detrás de Leclerc y pidió repetidamente a su equipo que le permitiera adelantar, algo que los jefes de Ferrari rechazaron.

“No me importa realmente cómo se sienta todo el mundo con respecto a lo que dije (después de México). Llevo el corazón en la mano y digo cómo me siento en el momento”, señaló Hamilton. “Por supuesto, a veces dices cosas y quizá luego podrías arrepentirte, pero yo no. Nunca voy a disculparme por ser auténtico y real.

“Nunca me han pedido que no diga nada. Y así son las cosas”, agregó.

Hamilton marcha tercero en el campeonato de pilotos con 259 puntos, Leclerc se ubica quinto con 245 unidades. Ferrari es segundo en el campeonato de constructores con 504 puntos, muy por detrás del líder Mercedes, que tiene 630.

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FUENTE: AP