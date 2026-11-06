Hamburgo vence a Gladbach, sube en la Bundesliga y Tolosa gana en la Ligue 1

Shafiq Nandja, del Hamburgo, celebra después de marcar en el partido de fútbol de la Budesliga frente al Borussia Mönchengladbach, el viernes 6 de noviembre de 2026, en Hamburgo, Alemania. (Marcus Brandt/dpa via AP) AP

Miro Muheim adelantó al Hamburgo, que jugaba como local, en el minuto 11, pero Joe Scally igualó al descanso. Nandja devolvió la ventaja en el 59 y Grønbæk sentenció el triunfo en el 70.

Hamburgo ocupaba el octavo puesto cuando se puso en marcha la novena jornada de la Bundesliga.

Mönchengladbach, que comenzó la temporada con seis derrotas consecutivas, se mantuvo en el último lugar con apenas una victoria.

El argentino Santiago Hidalgo, Mark McKenzie y Thomas Jorgensen marcaron en la victoria de Tolosa por 3-1 sobre Estrasburgo en la Ligue 1.

El triunfo significó la segunda victoria de Tolosa en sus últimos cuatro partidos y lo dejó en el 10mo puesto.

El estadounidense Gio Reyna recortó distancias con un gol para Estrasburgo, pero el equipo ha perdido cinco de sus últimos seis encuentros y se ubicaba 13ro en la tabla de 18 equipos.

Venezia sale del fondo

Kike Pérez anotó el gol de la victoria en el triunfo de Venezia por 2-1 ante Udinese, lo que le permitió dejar el último puesto de la Serie A.

Todos los goles llegaron después del descanso, y todos fueron de jugadores de Venezia. El autogol del argentino Matías Moreno igualó el marcador.

Udinese reemplazó a Venezia en el fondo de la tabla.

Los resultados de Udinese le costaron el puesto al técnico Kosta Runjaic; fue reemplazado a mitad de semana por Paolo Zanetti. ___

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FUENTE: AP