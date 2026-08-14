Hallan sin vida a seis mineros tras accidente en mina de carbón en Colombia

La emergencia se registró en la mañana del viernes en la mina Porvenir 1, ubicada en Cucunubá, un municipio ubicado a 90 kilómetros de Bogotá que concentra varias minas de carbón, en la que quedaron atrapadas al menos siete mineros.
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BOGOTÁ (AP) — Seis mineros fueron hallados sin vida el viernes tras quedar atrapados en una mina de carbón en Cundinamarca, en el centro de Colombia, según confirmó el gobernador de ese departamento.
La emergencia se registró en la mañana del viernes en la mina Porvenir 1, ubicada en Cucunubá, un municipio ubicado a 90 kilómetros de Bogotá que concentra varias minas de carbón, en la que quedaron atrapadas al menos siete mineros.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó en la red social X que uno de los trabajadores logró salir “por sus propios medios”, mientras que los seis restantes quedaron atrapados y fueron hallados sin vida tras varias horas de labores de rescate.
“De acuerdo con la información preliminar, se habría presentado una explosión asociada a una acumulación de gases en el interior del socavón”, indicó en un comunicado la gobernación.
Sin embargo, las causas del accidente minero serán investigadas y definidas por Agencia Nacional de Minería, agregó el reporte.
Rey indicó que la mina estaba en proceso de formalización y recibió recientemente una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería “que encontró aspectos de seguridad por mejorar y ordenó su suspensión mientras se adelantaba un plan de mejoramiento”.
Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.
FUENTE: AP
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