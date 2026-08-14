Hallan sin vida a seis mineros tras accidente en mina de carbón en Colombia

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La emergencia se registró en la mañana del viernes en la mina Porvenir 1, ubicada en Cucunubá, un municipio ubicado a 90 kilómetros de Bogotá que concentra varias minas de carbón, en la que quedaron atrapadas al menos siete mineros.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, informó en la red social X que uno de los trabajadores logró salir “por sus propios medios”, mientras que los seis restantes quedaron atrapados y fueron hallados sin vida tras varias horas de labores de rescate.

“De acuerdo con la información preliminar, se habría presentado una explosión asociada a una acumulación de gases en el interior del socavón”, indicó en un comunicado la gobernación.

Sin embargo, las causas del accidente minero serán investigadas y definidas por Agencia Nacional de Minería, agregó el reporte.

Rey indicó que la mina estaba en proceso de formalización y recibió recientemente una visita de fiscalización por parte de la Agencia Nacional de Minería “que encontró aspectos de seguridad por mejorar y ordenó su suspensión mientras se adelantaba un plan de mejoramiento”.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia, donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

FUENTE: AP

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