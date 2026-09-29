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Hallan más sobrevivientes y víctimas de naufragio de bote con migrantes cerca de Puerto Rico

SAN JUAN (AP) — La Guardia Costera de Estados Unidos informó el martes que había rescatado a 49 personas y que buscaba a otras 10 después de que una embarcación que transportaba migrantes volcara recientemente en aguas abiertas al oeste de Puerto Rico.

Al menos tres cuerpos han sido recuperados desde que la embarcación, que llevaba 62 pasajeros, se volcó la noche del domingo cerca de la isla de Mona. Las autoridades indicaron que un pasajero atacó a otros con un machete, lo que causó heridas graves y obligó a decenas a lanzarse al agua.

El portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, Ricardo Castrodad, señaló en una entrevista telefónica el martes que la mayoría de las personas a bordo eran originarios de República Dominicana, mientras que se cree que dos eran de Haití.

Manifestó que no sabía qué provocó el ataque, el cual “creó una situación de pánico”.

Castrodad comentó que el número de víctimas podría haber sido mucho mayor de no ser por una embarcación que pasó por la zona la tarde del lunes, la cual reportó el incidente y ayudó a rescatar a cuatro personas.

“Todos podrían haber muerto fácilmente”, expresó.

Helicópteros sobrevolaron la isla de Mona y zonas cercanas el martes mientras los rescatistas buscaban a los desaparecidos.

Un video de la Guardia Costera mostró al menos a dos sobrevivientes con chalecos salvavidas caminando por el borde de la isla rocosa, y a uno de ellos lanzándose al agua hacia un rescatista mientras las olas golpeaban el saliente.

Se trata del más reciente incidente en el que una embarcación improvisada intenta cruzar el peligroso Pasaje de Mona, que separa Puerto Rico de la isla La Española, la cual es compartida por Haití y República Dominicana.

Durante mucho tiempo, migrantes que huyen de la pobreza y la violencia han realizado ese trayecto.

En junio de 2022, 11 niñas y mujeres haitianas murieron después de que la embarcación en la que viajaban volcara en aguas abiertas al noroeste de Puerto Rico.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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