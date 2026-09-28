americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hallan cuerpo de otra mujer en Sudáfrica, aumentan temores de que se trata de asesino en serie

JOHANNESBURGO (AP) — El cuerpo de otra mujer asesinada fue hallado en Sudáfrica, informó la policía el lunes, con lo que sube a 11 la cifra de víctimas en medio de temores de que se trata de un asesino en serie.

El cuerpo fue hallado en Ekurhuleni, al este de Johannesburgo, donde se han encontrado los restos de otras mujeres desde julio. Los homicidios también han generado indignación en Sudáfrica, que registra altas tasas de feminicidio y de delitos violentos contra mujeres y niños.

La víctima más reciente fue descubierta en Springs, que forma parte de Ekurhuleni, por una empresa de seguridad privada que patrullaba la zona el domingo, declaró la fuerza pública.

La policía comenzó a investigar después de que en julio y agosto se encontraran los cuerpos de tres mujeres a una distancia de unos 7 kilómetros (4,3 millas) entre sí dentro del municipio de Ekurhuleni.

El hallazgo de seis cuerpos en 10 días en Ekurhuleni este mes incrementó los temores sobre un asesino o asesinos en serie.

El descubrimiento más reciente se produjo un día después de que se encontrara cerca del municipio de Tembisa otro cuerpo de una mujer que parecía haber sido asesinada violentamente.

La policía difundió pocos detalles sobre el décimo cuerpo, que fue hallado temprano el sábado, y no ha identificado a la víctima.

Según la policía, un sospechoso de 36 años fue detenido en relación con el asesinato y debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Tembisa el martes.

Se alega que, tras el homicidio, el sospechoso huyó a Tzaneen, en la provincia de Limpopo, que está a casi 400 kilómetros (unos 245 millas) del lugar donde se descubrió el cuerpo de la mujer. Fue arrestado la noche del sábado, el mismo día en que se encontró el cuerpo de la mujer.

La semana pasada, dos mujeres comparecieron ante el tribunal en relación con el asesinato de una de las mujeres cuyos cuerpos han sido descubiertos en los alrededores de Ekurhuleni desde julio. Deben volver a comparecer ante el tribunal el 1 de octubre.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El primer ministro de Dinamarca, Mette Frederiksen, centro, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, derecha, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la ceremonia de firma de un acuerdo de seguridad entre los tres países, en la sede de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026. (Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix vía AP)

Trump firma acuerdo entre EEUU, Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico

Destacados del día

ESCALA EL CHOQUE ENTRE TRUMP Y MARÍA ELVIRA SALAZAR: el presidente comparte mensajes que la llaman traidora y piden reemplazarla

ESCALA EL CHOQUE ENTRE TRUMP Y MARÍA ELVIRA SALAZAR: el presidente comparte mensajes que la llaman "traidora" y piden reemplazarla

¡GUITERAS VUELVE A CAER! La mayor termoeléctrica de CUBA duró apenas horas conectada al sistema

¡GUITERAS VUELVE A CAER! La mayor termoeléctrica de CUBA duró apenas horas conectada al sistema

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

¡ESCAPADA DESDE PINAR DEL RÍO! VIDEO capta a cubanos saltando al mar para abordar una lancha

Un hombre camina por un mercado dañado por un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el sábado 26 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kateryna Klochko)

Drones rusos atacan zonas civiles mientras Ucrania anuncia avances en el frente

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

¡GUITERAS REGRESA, PERO NO ALCANZA! Cuba enfrentará apagones de hasta 1.840 MW este domingo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter