Hallan 38 osamentas con orejeras y collares en un entierro de élite de una cultura preinca de Perú

No es la primera vez que ocurren descubrimientos arqueológicos en Perú , un país que estuvo poblado por los Incas y culturas previas desde 4.000 años antes, según expertos.

La plataforma, de cinco metros de alto y 17 metros por lado, contiene tres cámaras —una central y dos laterales— donde se encontraron las osamentas que incluyen orejeras, collares de conchas marinas y cuarzo, tocados de cobre, plata y cajas de madera tallada con aplicaciones metálicas.

“En conceptos modernos hemos encontrado un mausoleo donde un personaje inicial se entierra y sus familiares más cercanos se van enterrando con él en espacios contiguos”, dijo a The Associated Press Jorge Meneses, arqueólogo del proyecto impulsado por el Ministerio de Cultura.

La osamenta del personaje principal de la plataforma fue hallada incompleta y los huesos del cráneo tenían tintes de un color rojizo realizado con pigmentos, una característica usada en entierros de alto rango, según Meneses. Una de las osamentas de los acompañantes estaba acostada boca arriba, un tratamiento funerario desconocido para el estilo Chimú, donde es típico la forma flexionada o sentada.

Meneses indicó que habían “tenido la suerte” de que la plataforma funeraria no fue saqueada. “Vamos a poder entender mejor, a partir de las personas que estuvieron enterradas y los artefactos que los acompañaron, cómo se dieron estas pompas y cómo se dieron estos ritos", dijo.

La plataforma fue hallada dentro de una ciudad de barro de 20 kilómetros de área llamada Chan Chan, que era la capital del reino Chimú y fue habitada desde el 900 después de Cristo durante cinco siglos. Chan Chan fue abandonada de forma progresiva luego que los Chimú fueran conquistados por los Incas en el siglo XV.

Chan Chan está pegada a Trujillo, la tercera ciudad más poblada de Perú. Cerca de Chan Chan otros arqueólogos han hallado, en años recientes, más de 300 osamentas de niños presuntamente sacrificados en rituales relacionados a aplacar la furia de los dioses en relación con el fenómeno El Niño.

Julio Abanto —arqueólogo peruano que ha realizado excavaciones en la costa de Lima y no forma parte del proyecto— dijo a la AP que este tipo de hallazgo dentro de Chan Chan, por la cantidad de acompañantes, “es excepcional, es un panorama bastante nuevo para la arqueología y que sea casi intacto tiene enorme valor".

En la costa norte de Perú se han hallado otros entierros preincas, incluido el Señor de Sipán, rodeado de cientos de objetos de oro y descubierto en 1987; el señor de Sicán descubierto de 1991 con más de 1 tonelada de objetos funerarios metálicos; y la Señora de Cao, una gobernante de apenas 1.45 metros de estatura descubierta en 2005, con tatuajes de arañas y serpientes en sus brazos, pies y dedos.

FUENTE: AP