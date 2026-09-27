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Guye Adola gana el Maratón de Berlín y Tigst Assefa se queda al borde del récord femenino

BERLÍN (AP) — El corredor etíope Guye Adola ganó el domingo la Maratón de Berlín, mientras que el intento de su compatriota Tigst Assefa de batir el récord mundial femenino terminó en lágrimas tras una lesión en los últimos kilómetros.

El corredor etíope Guye Adola cruza la línea de meta para ganar la Maratón de Berlín en Berlín, Alemania, el domingo 27 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)
El corredor etíope Guye Adola cruza la línea de meta para ganar la Maratón de Berlín en Berlín, Alemania, el domingo 27 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Assefa iba camino de superar el récord de 2:09:56 fijado por Ruth Chepngetich en Chicago en 2024, pero la atleta de 29 años sufrió una lesión en la pierna antes de llegar a la Puerta de Brandeburgo y cojeó hasta la meta con un tiempo no oficial de 2 horas, 11 minutos y 4 segundos.

Adola, de 35 años, había cruzado la línea unos minutos antes con un tiempo no oficial de 2 horas, 2 minutos y 50 segundos, en su segunda victoria en la capital alemana tras su triunfo en 2021.

Gemechu Dida Diriba, también de Etiopía, fue segundo, a 28 segundos, seguido por Gabriel Gerald Geay, de Tanzania.

El poseedor del récord, Sabastian Sawe, no pudo participar debido a una lesión pero fue un invitado de honor en el evento.

Los horarios de salida se adelantaron el domingo debido a las altas temperaturas del maratón del año pasado. Las condiciones fueron casi perfectas, con sol otoñal y poco viento, y una temperatura aún cálida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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