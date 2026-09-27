Guye Adola gana el Maratón de Berlín y Tigst Assefa se queda al borde del récord femenino

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El corredor etíope Guye Adola cruza la línea de meta para ganar la Maratón de Berlín en Berlín, Alemania, el domingo 27 de septiembre de 2026. (AP Foto/Ebrahim Noroozi) AP

Assefa iba camino de superar el récord de 2:09:56 fijado por Ruth Chepngetich en Chicago en 2024, pero la atleta de 29 años sufrió una lesión en la pierna antes de llegar a la Puerta de Brandeburgo y cojeó hasta la meta con un tiempo no oficial de 2 horas, 11 minutos y 4 segundos.

Adola, de 35 años, había cruzado la línea unos minutos antes con un tiempo no oficial de 2 horas, 2 minutos y 50 segundos, en su segunda victoria en la capital alemana tras su triunfo en 2021.

Gemechu Dida Diriba, también de Etiopía, fue segundo, a 28 segundos, seguido por Gabriel Gerald Geay, de Tanzania.

El poseedor del récord, Sabastian Sawe, no pudo participar debido a una lesión pero fue un invitado de honor en el evento.

Los horarios de salida se adelantaron el domingo debido a las altas temperaturas del maratón del año pasado. Las condiciones fueron casi perfectas, con sol otoñal y poco viento, y una temperatura aún cálida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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