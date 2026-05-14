Guyana pide a Venezuela investigar tiroteos fronterizos en medio de disputa por el Esequibo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana afirmó en una nota de protesta que los dos ataques ocurrieron a principios de este mes mientras sus soldados patrullaban el río Cuyuní. Los incidentes habrían sucedido apenas días después de que representantes de ambas naciones comparecieron ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya para presentar argumentos en una disputa en torno al Esequibo, una región rica en petróleo y minerales que abarca dos terceras partes del territorio de Guyana y que Venezuela reclama como propia.

En uno de los ataques, un soldados recibió dos impactos de bala en la pierna, informó la Fuerza de Defensa de Guyana en un comunicado. Funcionarios guyaneses han reportado tiroteos similares en los últimos dos años, incluido uno en que ocho soldados resultaron heridos, añadió el comunicado.

Las fuerzas armadas señalaron que los soldados respondieron al fuego en todos los casos.

La nota de protesta también hizo un llamado al gobierno de Venezuela a tomar medidas para prevenir futuros ataques contra civiles y militares guyaneses.

La oficina de prensa del gobierno venezolano no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió el lunes el reclamo de su país sobre la región del Esequibo ante el máximo tribunal de Naciones Unidas. Además, les dijo a los jueces en La Haya que la centenaria disputa territorial entre los dos países se resolverá mediante negociaciones políticas, y no a través de un fallo judicial.

El territorio, de 160.580 kilómetros cuadrados (62.000 millas cuadradas), es rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales. También se ubica cerca de enormes yacimientos petroleros en altamar que actualmente producen un promedio de 900.000 barriles diarios.

Venezuela ha considerado al Esequibo como propio desde el periodo colonial español, cuando la región selvática quedaba dentro de sus límites. Pero una decisión de árbitros de Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos en 1899 trazó la frontera a lo largo del río Esequibo, favoreciendo en gran medida a Guyana.

Venezuela ha argumentado que un acuerdo firmado en Ginebra en 1966 para resolver la disputa anuló en la práctica el arbitraje del siglo XIX. Pero en 2018 --tres años después de que ExxonMobil anunció un importante hallazgo de petróleo frente a la costa del Esequibo-- el gobierno de Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia para solicitar que se ratificara el fallo de 1899.

Las tensiones entre las dos naciones se intensificaron en 2023, cuando el predecesor de Rodríguez, Nicolás Maduro, amenazó con anexar la región por la fuerza luego de celebrar un referendo en el que preguntó a los votantes si el Esequibo debía convertirse en un estado venezolano.

Al inicio de las audiencias de la semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Hilton Todd, dijo a un panel de jueces internacionales que la disputa “ha sido una mancha en nuestra existencia como Estado soberano desde el principio”. Afirmó que el 70% del territorio de Guyana está en juego.

Es probable que al tribunal le tome varios meses emitir una decisión final y jurídicamente vinculante en el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP