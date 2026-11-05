Guía: Todo lo que debes saber sobre los Latin Grammy 2026

ARCHIVO - Edgar Barrera, ganador de los premios a la mejor canción tropical y canción del año por "Si antes te hubiera conocido", así como del galardón al compositor del año, posa en la sala de prensa durante los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, el 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/John Locher, archivo) AP

Si no, no hay problema. Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver los Latin Grammy 2026, incluido cómo ver el la ceremonia en streaming y dónde puedes ver a las mayores estrellas de la música desfilar por la alfombra roja.

La 27a edición de los Premios Latin Grammy regresa al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el 12 de noviembre, con Roselyn Sánchez como anfitriona por décima vez.

El programa se transmitirá en vivo en las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos, inclyuyendo Univision, UNIMÁS, ViX y Galavisión. México y Latinoamérica se podrán ver a través del canal de cable TNT y en streaming a través de Max, a partir de las 8:00 p.m., hora del Este. Un preprograma de una hora comenzará a las 7:00 p.m., hora del Este. The Associated Press presentará una transmisión en vivo de la alfombra roja de los Latin Grammy a partir de las 5:00 p.m., hora del Este, en YouTube y apnews.com.

Al igual que en los Grammy, la mayoría de los Latin Grammy se entregan antes de la transmisión televisiva durante La Premiere del Latin Grammy.

Está previsto que actúe Daddy Yankee, Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, al igual que Anitta, Banda Los Recoditos, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Kany García, Juanes, Carín León, Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana, Rosalía, Elena Rose y Xavi.

Además, habrá un homenaje al fallecido ícono de la ranchera, el cantautor mexicano José Alfredo Jiménez, producido por Edgar Barrera.

¿Quiénes están nominados a los Latin Grammy?

Barrera, ya conocido por encabezar las nominaciones a los Latin Grammy, vuelve a ocupar el primer lugar con 10 nominaciones este año, incluidas las de grabación, productor y compositor del año, además de dos nominaciones tanto en las categorías de canción del año como de álbum del año. Muchas de sus nominaciones están relacionadas con su trabajo con Karol G y Carín León.

Hablando de Karol G: empata con Rosalía, Jorge Drexler y el dúo de hip hop Ca7riel & Paco Amoroso como los segundos con más nominaciones. Tienen siete cada uno.

Después de ellos están Silvana Estrada y Mon Laferte con seis cada una, incluidas sus propias nominaciones a grabación, álbum y canción del año.

Y en la categoría de mejor nuevo artista, Delilah, Fabian, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, Maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, Aria Vega y Zeca Veloso se enfrentarán.

¿Cuál es la relación entre los Latin Grammy y los Grammy?

En una entrevista con The Associated Press, el director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, comparó a la Academia de la Grabación, el organismo rector detrás de los Grammy, y a la Academia Latina de la Grabación con organizaciones hermanas.

“O quizá incluso madre e hija”, bromeó entre risas. “La base es la misma: somos organizaciones basadas en membresías para creadores de música y profesionales de la música. Así que celebramos la excelencia musical. Tenemos exactamente el mismo ADN. Todo nuestro proceso es un proceso Grammy”.

Mientras que los Grammy se enfocan en el mercado de Estados Unidos, señaló que los Latin Grammy tienen consideraciones globales distintas. “Nuestro proceso de votación es, diría yo, idéntico, pero tiene algunos ajustes por el componente internacional que nosotros tenemos y ellos no”.

Los lazos familiares también se están estrechando: la Academia de la Grabación invitó el año pasado a todos los miembros votantes de los Latin Grammy a unirse a su nueva generación de miembros.

FUENTE: AP