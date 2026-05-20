Guerrilla activa de Colombia ELN anuncia cese al fuego unilateral por comicios presidenciales

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En un comunicado el ELN declaró la “no interferencia en el actual proceso electoral” por lo que dispuso a sus integrantes “no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”.

El cese al fuego regirá desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio, agregó la misiva de esa guerrilla que suele adoptar este tipo de medidas en procesos electorales.

El anuncio se produjo un día después de que Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo denunciaran la masacre de seis personas, incluidos defensores de derechos humanos, en la convulsa zona del Catatumbo donde tiene presencia el ELN.

La Defensoría del Pueblo también se manifestó en alerta tres días atrás luego de que un exalcalde y su acompañante —ambos colaboradores de uno de los candidatos presidenciales— fueran asesinados el departamento del Meta, en el centro del país.

En esa zona el conflicto armado interno mantiene en zozobra a la población por los choques permanentes entre el ELN y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en busca del control del territorio para sus actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.

Desde su surgimiento en la década de los 60 el ELN ha proclamado su inspiración en la revolución cubana y la Teología de la Liberación. Tiene presencia en más de 200 municipios —de los 1.103 que tiene el país—, según la Defensoría del Pueblo.

Los diálogos de paz entre el gobierno de Petro y el ELN se suspendieron hace más de un año tras una ola de violencia desatada en el Catatumbo. FUENTE: AP

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