americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guerrilla activa de Colombia ELN anuncia cese al fuego unilateral por comicios presidenciales

BOGOTÁ (AP) — La guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional anunció el miércoles un cese al fuego unilateral de cuatro días por los comicios presidenciales del 31 de mayo, cuando los colombianos elegirán al sucesor de Gustavo Petro.

En un comunicado el ELN declaró la “no interferencia en el actual proceso electoral” por lo que dispuso a sus integrantes “no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”.

El cese al fuego regirá desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio, agregó la misiva de esa guerrilla que suele adoptar este tipo de medidas en procesos electorales.

El anuncio se produjo un día después de que Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo denunciaran la masacre de seis personas, incluidos defensores de derechos humanos, en la convulsa zona del Catatumbo donde tiene presencia el ELN.

La Defensoría del Pueblo también se manifestó en alerta tres días atrás luego de que un exalcalde y su acompañante —ambos colaboradores de uno de los candidatos presidenciales— fueran asesinados el departamento del Meta, en el centro del país.

En esa zona el conflicto armado interno mantiene en zozobra a la población por los choques permanentes entre el ELN y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en busca del control del territorio para sus actividades ilícitas, de acuerdo con las autoridades.

Desde su surgimiento en la década de los 60 el ELN ha proclamado su inspiración en la revolución cubana y la Teología de la Liberación. Tiene presencia en más de 200 municipios —de los 1.103 que tiene el país—, según la Defensoría del Pueblo.

Los diálogos de paz entre el gobierno de Petro y el ELN se suspendieron hace más de un año tras una ola de violencia desatada en el Catatumbo.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habla con periodistas en La Paz, Bolivia, el jueves 12 de mayo de 2022. (AP Foto/Juan Karita, Archivo)

El expresidente español Zapatero es investigado por su papel en el rescate a una aerolínea

Destacados del día

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Marco Rubio lanza mensaje directo a Cuba y apunta directamente contra GAESA

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Video de ratas en hospital de La Habana genera alarma tras vigilancia sanitaria por hantavirus

Un vaso vacío se ve después de que el representante Thomas Massie, republicano de Kentucky, hablara durante una fiesta electoral tras perder la candidatura republicana, en el Marriott Cincinnati Airport, el martes 19 de mayo de 2026, en Hebron, Kentucky. (AP Foto/Carolyn Kaster)

Claves de las primarias del martes: La derrota de Massie confirma el poder de Trump en su partido

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el de China, Xi Jinping, pasan revista a una guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 20 de mayo de 2026. (Maxim Shemetov/Pool Foto vía AP)

Xi y Putin se reúnen para reafirmar lazos entre China y Rusia tras visita de Trump a Beijing

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: Ni siquiera tienen pruebas

Díaz-Canel responde a nuevas sanciones de EEUU: "Ni siquiera tienen pruebas"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter