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Guerrero impulsa 5, Azulejos aplastan 11-0 a Guardianes y aprietan lucha por el comodín

CLEVELAND (AP) — Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de tres vueltas y remolcó cinco carreras, su mejor estadística de la temporada, para que los Azulejos de Toronto vapulearan el miércoles 11-0 a los Guardianes de Cleveland.

El dominicano Vladimir Guerrero, de los Azulejos de Toronto, observa su jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Phil Long)
El dominicano Vladimir Guerrero, de los Azulejos de Toronto, observa su jonrón de tres carreras ante los Guardianes de Cleveland, el miércoles 2 de septiembre de 2026 (AP Foto/Phil Long) AP

Dylan Cease permitió cuatro hits en seis entradas para apretar la lucha por el pasaje de comodín en la Liga Americana.

Los Guardianes siguen controlando el tercer y último boleto, pero su ventaja sobre Toronto, Baltimore y Texas se redujo a 1 1/2 juegos.

Cease (10-5), uno de los principales candidatos al Premio Cy Young, ponchó a cuatro sin otorgar bases por bolas y no permitió que ningún corredor pasara de la segunda base. El derecho no ha perdido desde el 20 de julio; tiene marca de 4-0 con efectividad de 1,38 en ocho aperturas.

Guerrero sacó la pelota del parque en la segunda entrada ante Joey Cantillo (9-8), para cerrar un episodio de cinco carreras que puso la pizarra 6-0. El dominicano, seis veces elegido al Juego de Estrellas y que se fue de 4-3, ha conectado los ocho jonrones de su temporada como visitante.

El novato Brett Bateman anotó tres veces gracias a los tres hits de Guerrero, y Josh Smith disparó un jonrón solitario en la octava ante el venezolano Carlos Hernández. Toronto igualó la serie a una victoria por bando.

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