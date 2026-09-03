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Guendouzi y Greenwood acusados por la UEFA de provocar a aficionados rivales en duelo del Fenerbahçe

ESTAMBUL (AP) — Mattéo Guendouzi y Mason Greenwood fueron acusados por la UEFA por presuntas provocaciones a aficionados del Lyon en un repechaje de clasificación a la Liga de Campeones, informó el jueves el Fenerbahçe.

Ambos jugadores militaron anteriormente en el Marseille, rival del Lyon, y se les vio haciendo gestos ofensivos la semana pasada. Fenerbahçe ganó 2-1 el partido de vuelta en Lyon para avanzar a la fase principal de la Liga de Campeones por primera vez en 18 años.

Guendouzi levantó el dedo medio hacia los aficionados del Lyon durante el calentamiento y después del partido y gritó “Allez l’OM” (“Vamos, Marseille”), además de agarrarse la entrepierna, en escenas descontroladas tras el encuentro. Señaló que los aficionados del Lyon insultaron a su familia antes y durante el partido.

No estaba claro si los jueces disciplinarios de la UEFA sancionarán a los jugadores antes de que Fenerbahce abra la fase principal de la Liga de Campeones el próximo jueves, recibiendo a la Roma. El segundo partido de Fenerbahce es en Aston Villa el 14 de octubre.

Fenerbahce no especificó los cargos contra Guendouzi y Greenwood, aunque indicó que “protegerá los derechos e intereses” de ellos y del club.

Ambos jugadores se incorporaron a Fenerbahçe en la pretemporada como parte de una gran inversión del club de Estambul, que en los últimos años se ha quedado rezagado frente a su rival de ciudad, el Galatasaray.

Fenerbahce no gana la liga turca desde 2014, y sumó a Romelu Lukaku y Nathan Aké después de que jugaron en la Copa del Mundo, y fichó a N’Golo Kanté en febrero.

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