americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guatemala: presentan primera denuncia contra exfiscal por "criminalizar" a ex operadores de justicia

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un día después de haber culminado su segundo periodo frente al Ministerio Público, la exfical general Consuelo Porras, sancionada por 40 países por corrupción y socavar la democracia en Guatemala, fue denunciada el lunes por un político local que la acusa de haber criminalizado a más de un centenar de ex operadores de justicia, activistas y periodistas exiliados.

Roberto Arzú, un excandidato presidencial guatemalteco, dijo que durante los ocho años de Porras en el cargo, la fiscalía fue “una estructura y un régimen de corrupción, impunidad y persecución selectiva a personas inocentes”.

En 2025, Porras denunció a Arzú por violencia psicológica, pero el proceso no avanzó.

La denuncia también alcanza a otros funcionarios cercanos a Porras, entre ellos su secretario general Ángel Pineda, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal regional norte Cinthia Monterroso y el fiscal metropolitano Dimas Jiménez por supuestamente integrar una estructura dentro de la fiscalía que despidió de forma ilegal “a cientos de fiscales que no se quisieron prestar al régimen de impunidad y corrupción como lo fueron ellos”, indicó Arzú a los medios.

Arzú dijo que no descarta presentar más denuncias contra los mismos funcionarios por otros casos que no precisó y que según él están en análisis.

La querella tambien tiene lugar luego de que Gabriel García Luna asumiera el cargo a primeras horas del domingo como nuevo fiscal general para los próximos cuatro años tras la salida de Porras.

El nuevo fiscal anunció la liquidación de FECI porque dijo que "lastimosamente la fiscalía ha perdido la credibilidad ciudadana”. Esa fiscalía a cargo de Curruchiche fue señalada por los críticos de ser utilizada para criminalizar a opositores, jueces y periodistas que investigaban actos de corrupción.

García Luna también anunció el domingo la creación de una comisión que revisará los procesos judiciales de quienes denunciaron criminalización con el objetivo de resolver sus situaciones legales y establecer responsabilidades.

En mayo de 2025, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, cuestionó a la fiscalía por mantener una política de criminalización contra colectivos por sus denuncias contra la corrupción.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

La Habana endurece el discurso tras reporte sobre drones militares escondidos en CUBA

Díaz-Canel amenaza con baño de sangre si EEUU ataca Cuba
ALARMA

Díaz-Canel amenaza con "baño de sangre" si EEUU ataca Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

World2Fly suspende vuelos Madrid-La Habana y agrava el aislamiento aéreo de Cuba

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán
ALARMA

Inteligencia de EEUU alerta que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de Rusia e Irán

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Venezuela entrega a Alex Saab a EEUU: el operador financiero de Maduro vuelve bajo custodia federal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter