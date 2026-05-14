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Guatemala inicia una campaña de vacunación para frenar un brote de sarampión

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El gobierno guatemalteco inició el jueves una campaña de vacunación masiva para poner freno a un brote de sarampión que comenzó en diciembre y ha cobrado la vida de 10 personas.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de los fallecidos “la mayoría eran menores de edad, demasiado pequeños para haber completado su esquema de vacunación. Su protección dependía de que las personas a su alrededor estuvieran vacunadas”.

Los fallecidos residían en los departamentos de Quiché, Sololá, Totonicapán —áreas de mayor incidencia indígena y pobre— y en la Ciudad de Guatemala. De los 22 departamentos del país seis —ubicados en el área central— concentran la mayor cantidad de contagios.

Desde el inicio del brote hasta el 10 de mayo se han reportado 6.098 casos confirmados y otros 7.000 probables, de acuerdo con el ministerio.

Unos 796 bebés menores de un año se han enfermado. Según el ministerio los casos en menores se disparan a partir de los cuatro meses y alcanzan su punto más alto a los ocho meses “justo antes de la edad en que se aplica la primera dosis" del esquema regular de vacunación, por lo que ahora se adelantó la aplicación de esa dosis a los seis meses.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Sus síntomas incluyen fiebre alta, rinitis, tos seca, conjuntivitis y sarpullido, entre otros.

Datos reportados por el gobierno dan cuenta de que el brote inició el entre el 11 y 12 de diciembre del año pasado cuando un grupo de personas asistió a un retiro espiritual de una iglesia evangélica en Santiago Atitlán, en el departamento de Sololá, adonde había más de 2.000 asistentes.

El primer caso se reportó 10 días después cuando uno de los asistentes viajó a El Salvador, donde fue confirmado el contagio. En enero se detectó el primer caso en Guatemala.

El pico del brote fue entre marzo y abril, cuando se alcanzó la cifra de 150 casos detectados por día. En lo que va de mayo el reporte diario se redujo a 12 nuevos casos.

FUENTE: AP

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