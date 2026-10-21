Guatemala: Condenan a tres policías por la tortura y muerte de dos hombres identificados como pareja

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Un investigador del Ministerio Público recaba evidencia cerca del cuerpo de un exfiscal antipandillas, en un campo de fútbol, el sábado 17 de octubre de 2026, en Ciudad de Guatemala. (AP Foto/Emmanuel Andres) AP

Edy Leonel Vásquez Rabanales, jefe de la comisaría, y el agente Fredy Santiago Velásquez Pérez fueron sentenciados a 30 años tras las rejas por cada una de las dos víctimas, después de ser encontrados culpables del delito de ejecución extrajudicial. En tanto, Mauricio Abraham Contreras cumplirá una pena de 30 años en prisión por un cargo de ejecución extrajudicial. La legislación guatemalteca contempla un máximo de 50 años de cárcel.

El asesinato de Eldin Leonel Choc Xi y Milton Nelson Santamaría en abril de 2024 consternó a la comunidad de San Andrés Itzapa, al este de la capital.

Agentes de la Policía Nacional Civil detuvieron a los dos hombres mientras tomaban cerveza en una tienda, argumentando que estaban escandalizando. Una vez detenidos, fueron trasladados a una subestación, donde fueron agredidos con insultos homofóbicos, golpeados y torturados, según testimonios presentados por la fiscalía.

El tribunal condenó a las agentes Yuliza Nabely Ayala Yol y Yorleni Lisbeth Macario Ramos a seis años de prisión conmutables, después de determinar que profirieron insultos homofóbicos mientras sus compañeros torturaban a las víctimas.

Al darse cuenta del mal estado de salud de los dos hombres, los mismos agentes llamaron a los bomberos, quienes trasladaron a Santamaría —un ciudadano canadiense— a un hospital donde murió desangrado. Choc Xi fue ingresado a una patrulla y trasladado a un lugar desconocido. Su cuerpo fue localizado varios días después en una zona boscosa de la localidad.

Dos de los bomberos involucrados fueron condenados después de admitir que habían mentido en sus reportes sobre la muerte de Santamaría, asegurando que había muerto en un accidente de tránsito.

En total, cuatro agentes policiales fueron detenidos, mientras que Vásquez Rabanales, quien fue señalado por sus colegas de encabezar la agresión, huyó del país. Dos meses después de la muerte de los dos hombres, Vásquez Rabanales fue detenido en Arizona, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, mientras trataba de huir de las autoridades. “Todos callaron (el crimen)” dijo una jueza. FUENTE: AP