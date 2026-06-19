Guatemala anuncia mecanismo para buscar a desaparecidos del pasado conflicto armado y la migración

En el Palacio Nacional de la Cultura, junto a familiares de desaparecidos y sillas vacías con algunos nombres de esas personas, Arévalo anunció el inicio del mecanismo como una “herramienta para dar respuesta a la pregunta de dónde están”.

El anuncio tiene lugar después que el gobierno informara el miércoles que impulsa un plan de reparación y dignificación de las víctimas y el mecanismo de búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto a casi tres décadas de la firma de los acuerdos de paz.

“Con este instrumento estamos haciendo lo necesario para garantizar el derecho a la verdad, la memoria y la reparación integral... para que se cumplan garantías de no repetición”, destacó el presidente y reiteró que es para atender la deuda histórica de Guatemala con las víctimas del conflicto y sus familias. Además, para "atender a víctimas de desaparición en contextos actuales”, agregó.

Elvyn Díaz, comisionado presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, dijo que el mecanismo forma parte de un Plan de resarcimiento y dignificación de víctimas del conflicto armado.

Entre 1960 y 1996 Guatemala vivió un conflicto armado entre el ejército y grupos guerrilleros que, según comisiones de la verdad, se saldó con la muerte de por lo menos 200.000 personas y otros 45.000 desaparecidos. Este año se cumplen 30 años de la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra.

Por años ningún gobierno buscó a los desaparecidos a pesar de la exigencia de familiares que se organizaron y formaron varias agrupaciones y fundaciones. Mientras tanto, una propuesta de ley para la búsqueda de los desaparecidos ha permanecido durante diez años en el Congreso sin discutirse.

Paulo Estrada, de la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidas, resaltó que esta es la primera vez que un gobierno voltea su mirada a los desaparecidos. “Hoy puedo decir que por décadas de preguntar dónde están nuestros desaparecidos, por fin vemos una luz”, señaló.

Estrada aseguró que aún hoy buscar a los desaparecidos genera hostigamiento, intimidación y amenazas y que esperaba que se les permita tener acceso a archivos militares y lugares como zonas, brigadas, destacamentos y recintos militares para las tareas de localización. Tras búsquedas particulares cientos de cuerpos han sido encontrados en lugares donde el ejército acampó durante esa época.

Con un clavel rojo en la mano, Rosalina Tuyuc, líder histórica y fundadora de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), dijo que esperaba que el mecanismo dé frutos. “Todas las familias que estamos aquí siempre seguimos la esperanza de encontrarlos. Nos alegra que aunque sea 30 años después el Ejecutivo decida crear este mecanismo", manifestó.

Maco Garavito, de la organización Liga de Higiene Mental, consideró que la creación del mecanismo servirá para sanar heridas de la guerra.

Fredy Peccerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) — reconocida internacionalmente por su labor de exhumación en zonas de conflictos armados como Siria, Libia, Myanmar, Colombia y México —, refirió que junto a familiares de víctimas ha encontrado a más de 4.000 desaparecidos y exhumado unos 9.000 cuerpos durante décadas de trabajo en esos sitios.

FUENTE: AP