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Guardiola dice que seguirá leal al Manchester City pese a graves cargos

BARCELONA (AP) — Pep Guardiola reafirmó que su compromiso con el Manchester City permanece intacto después de el club que fuera declarado culpable de decenas de infracciones financieras durante su etapa como técnico en lo que se considera ampliamente el mayor escándalo en la historia del fútbol inglés.

ARCHIVO - El técnico del Manchester City Pep Guardiola alza el trofeo de la Liga Premier tras el partido contra Brighton, el domingo 12 de mayo de 2019, en Brighton. (AP Foto/Frank Augstein)
ARCHIVO - El técnico del Manchester City Pep Guardiola alza el trofeo de la Liga Premier tras el partido contra Brighton, el domingo 12 de mayo de 2019, en Brighton. (AP Foto/Frank Augstein) AP

Mientras estuvo al mando de 2016 a 2026, el equipo de Guardiola, armado a golpe de grandes inversiones, conquistó seis títulos de la Liga Premier, la Liga de Campeones de 2023 y tres Copas FA, entre otros trofeos.

Guardiola respaldó al club con un mensaje publicado el miércoles en las redes sociales. Fueron sus primeros comentarios públicos desde que un panel independiente publicó su informe explosivo el martes.

“Quiero que cada aficionado del Man City sepa que estoy aquí, más que nunca”, escribió Guardiola. "Estoy, siempre he estado y siempre estaré, detrás de mi club, de mi propietario, de mi presidente, de Ferran (Soriano), de los jugadores, del personal, de Enzo (Maresca) y de ustedes, nuestros seguidores únicos. Que quede claro: saldremos adelante juntos”.

Soriano es el director ejecutivo del club y Maresca reemplazó a Guardiola como técnico al final de la pasada temporada.

“Los quiero a todos”, subrayó.

La publicación estuvo acompañada de fotos suyas con una camiseta del Man City celebrando con el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, levantando el trofeo de la Liga de Campeones, aplaudiendo a los aficionados y festejando el título de la Liga Premier en 2023.

Las presuntas irregularidades financieras del City —posibles en parte gracias a lo que la liga dijo que fueron acuerdos comerciales “simulados”— ascendieron a más de 900 millones de libras (1.190 millones de dólares).

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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