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Guardianes vencen 5-2 a los Marlins y completan la barrida de tres juegos

MIAMI (AP) — Joey Cantillo ponchó a nueve en cinco entradas de pelota de una sola carrera, Brayan Rocchio conectó un jonrón e impulsó dos y los Guardianes de Cleveland vencieron el domingo 5-2 a los Marlins de Miami para completar una barrida de tres juegos.

El abridor de los Guardianes de Cleveland Joey Cantillo lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky)
El abridor de los Guardianes de Cleveland Joey Cantillo lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El novato Chase DeLauter también se voló la cerca, mientras que Steven Kwan y Khalil Watson aportaron dos hits cada uno para los Guardianes, que llegan al receso del Juego de Estrellas con marca de 51-46.

Los Marlins habían ganado seis seguidos en casa antes de la serie y eran los mejores de las Grandes Ligas con foja de 26-8 desde el primero de junio. Llegan al receso con marca de 52-45.

Cantillo (8-4) permitió seis hits y dio dos bases por bolas. El zurdo salió de un aprieto con las bases llenas y sin outs en la segunda, cuando retiró al dominicano Esteury Ruiz con un elevado inofensivo antes de ponchar a Rece Hinds y Brian Navarreto.

Los abridores de Cleveland limitaron a Miami a cuatro carreras en 17 2/3 episodios en la serie, mientras que los relevistas permitieron dos carreras en las 9 1/3 entradas restantes.

El dominicano Otto López, quien tenía el mejor promedio de bateo de las Grandes Ligas con .345 antes del primer juego, se fue de 12-0 en la serie y su promedio bajó 11 puntos con Miami.

Franco Aleman, Hunter Gaddis y Shawn Armstrong relevaron a Cantillo con una entrada en blanco cada uno. Griffin Conine conectó un jonrón solitario ante el cerrador Cade Smith, quien lanzó la novena.

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