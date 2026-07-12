Guardianes vencen 5-2 a los Marlins y completan la barrida de tres juegos

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El abridor de los Guardianes de Cleveland Joey Cantillo lanza en la primera entrada ante los Marlins de Miami el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) AP

El novato Chase DeLauter también se voló la cerca, mientras que Steven Kwan y Khalil Watson aportaron dos hits cada uno para los Guardianes, que llegan al receso del Juego de Estrellas con marca de 51-46.

Los Marlins habían ganado seis seguidos en casa antes de la serie y eran los mejores de las Grandes Ligas con foja de 26-8 desde el primero de junio. Llegan al receso con marca de 52-45.

Cantillo (8-4) permitió seis hits y dio dos bases por bolas. El zurdo salió de un aprieto con las bases llenas y sin outs en la segunda, cuando retiró al dominicano Esteury Ruiz con un elevado inofensivo antes de ponchar a Rece Hinds y Brian Navarreto.

Los abridores de Cleveland limitaron a Miami a cuatro carreras en 17 2/3 episodios en la serie, mientras que los relevistas permitieron dos carreras en las 9 1/3 entradas restantes.

El dominicano Otto López, quien tenía el mejor promedio de bateo de las Grandes Ligas con .345 antes del primer juego, se fue de 12-0 en la serie y su promedio bajó 11 puntos con Miami.

Franco Aleman, Hunter Gaddis y Shawn Armstrong relevaron a Cantillo con una entrada en blanco cada uno. Griffin Conine conectó un jonrón solitario ante el cerrador Cade Smith, quien lanzó la novena.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP