Guardianes vencen 3-2 a Marlins con 6 sólidas entradas de Parker Messick

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El lanzador abridor de los Guardianes de Cleveland, Parker Messick (77), reacciona después de que Joe Mack, de los Marlins de Miami, fuera puesto fuera en la primera base con un rodado durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el viernes 10 de julio de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Messick (8-5) llevaba un juego sin hits durante cinco entradas antes de que el dominicano Heriberto Hernández conectara un jonrón solitario en la sexta para romperlo. Messick otorgó cuatro bases por bolas y ponchó a uno.

Cade Smith consiguió su 28º salvamento de la temporada, el mayor total de las Grandes Ligas, con una novena entrada sin permitir hits.

DeLauter puso a los Guardianes en la pizarra en la cuarta entrada con su 10º jonrón de la temporada, un batazo de 430 pies hacia el jardín derecho-central, para tomar ventaja de 2-0.

Bazzana añadió una carrera con un elevado de sacrificio que remolcó a Austin Hedges en la quinta para darle a los Guardianes una ventaja de 3-0.

El dominicano Sandy Alcantara (10-5) cargó con su primera derrota desde el 26 de mayo tras lanzar siete entradas y permitir tres carreras. Ponchó a ocho y permitió cinco hits en su 14ª apertura de calidad de la temporada.

El panameño Leo Jiménez cerró la anotación en la séptima con un jonrón solitario para acercar a los Marlins a 3-2. Hernández suma ahora 13 jonrones esta temporada, empatado en el liderato del equipo con Liam Hicks.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP