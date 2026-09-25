Guardianes mantienen ventaja de 1 juego en la Central de la LA y vencen 12-9 a Reales

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El dominicano José Ramírez, Chase DeLauter y Petey Halpin recibieron bases por bolas consecutivas con las bases llenas en una novena entrada de cinco carreras, coronada por un doble de dos carreras del dominicsno Angel Martínez, y los Guardianes de Cleveland vencieron 12-9 a los Reales de Kansas City la noche del viernes para mantener una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas de Chicago en la División Central de la Liga Americana.