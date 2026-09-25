americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guardianes mantienen ventaja de 1 juego en la Central de la LA y vencen 12-9 a Reales

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El dominicano José Ramírez, Chase DeLauter y Petey Halpin recibieron bases por bolas consecutivas con las bases llenas en una novena entrada de cinco carreras, coronada por un doble de dos carreras del dominicsno Angel Martínez, y los Guardianes de Cleveland vencieron 12-9 a los Reales de Kansas City la noche del viernes para mantener una ventaja de un juego sobre los Medias Blancas de Chicago en la División Central de la Liga Americana.

El receptor de los Guardianes de Cleveland, Austin Hedges (izquierda), y el lanzador abridor Gavin Williams se reúnen en el montículo durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el 25 de septiembre de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
El receptor de los Guardianes de Cleveland, Austin Hedges (izquierda), y el lanzador abridor Gavin Williams se reúnen en el montículo durante la cuarta entrada de un partido de béisbol contra los Reales de Kansas City, el 25 de septiembre de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Cleveland (84-76) y Chicago (83-77) tienen asegurado, como mínimo, un boleto de comodín. A cada equipo le quedan dos juegos, y los Medias Blancas tienen el criterio de desempate de la división.

El novato Carter Jensen, quien logró un récord personal de cinco carreras impulsadas, empató el marcador 7-7 en la octava con su segundo jonrón del juego, un batazo de dos carreras ante Hunter Gaddis (6-3). Jensen suma 27 jonrones esta temporada.

Nate Pearson (2-4) dio base por bolas a Nathaniel Lowe con cuatro lanzamientos para abrir la novena y, después de que Travis Bazzana elevó para out, otorgó bases por bolas consecutivas de cuatro lanzamientos al bateador emergente Patrick Bailey y al venezolano Brayan Rocchio.

Salvador Perez conectó su 21er jonrón en la parte baja, un batazo de dos carreras contra Matt Festa.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Alejandro Grimaldo en el derbi ante el Real Madrid en La Liga el domingo 20 de septiembre del 2026. (AP Foto/Bernat Armangue)

Atlético de Madrid se lleva el derbi al vencer 2-1 al Real Madrid y se coloca segunda en La Liga

Destacados del día

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Cubano de Hialeah es declarado culpable por tráfico internacional de migrantes y lavado de dinero

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Choque múltiple en Doral deja seis heridos y obliga a cerrar una transitada intersección

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela ante la ONU, pero evita anunciar una fecha

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Homeless dispara cuatro veces en el Aeropuerto de Miami y provoca un amplio operativo policial

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter