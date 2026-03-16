Guardianes dicen que José Ramírez se siente mejor y que su hombro 'estará bien en días'

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José Ramírez, tercera base de los Guardianes de Cleveland, celebra el final de la parte alta de la segunda entrada contra los Diamondbacks de Arizona, durante un partido de béisbol de los entrenamientos de primavera, el lunes 23 de febrero de 2026, en Goodyear, Arizona. (AP Foto/Chris Carlson) AP

“Vamos a reevaluarlo día a día. Debería estar bien en unos días. Él se conoce muy bien. ... Se acercó desde el círculo de espera y dijo: ‘Ya terminé’. Y eso fue prácticamente todo lo que escuché hasta más tarde en el juego”, dijo Vogt el lunes.

Tras el juego del domingo, Vogt comentó que Ramírez tenía dolor en el hombro izquierdo después de lastimárselo al deslizarse hacia tercera en un intento de robo de base. Eso ocurrió en la segunda entrada, después de su doble, y fue reemplazado por un bateador emergente en la cuarta.

Ramírez, de 33 años, ha jugado toda su carrera de 13 temporadas en Cleveland y tiene un promedio de bateo de por vida de .279, con 285 jonrones y 949 carreras impulsadas en 1.609 juegos. El contrato de 175 millones de dólares por siete años que firmó durante la temporada baja es el más grande en la historia de la franquicia.

Ramírez terminó tercero en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada tras batear para .283, con 30 jonrones y 85 carreras impulsadas.

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FUENTE: AP