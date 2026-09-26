Guardianes aseguran su tercer título divisional al vencer 11-5 a Reales

Brayan Rocchio celebra con su compañero de los Guardianes de Cleveland Steven Kwan tras batear un jonrón solitario en la séptima entrada ante los Reales de Kansas City el sábado 26 de septiembre del 2026. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Patrick Bailey y Brayan Rocchio conectaron cad auno dos de los cinco jonrones de Cleveland, y los Guardianes vencieron el sábado 11-5 a los Reales de Kansas City para asegurar su tercer título consecutivo de la División Central de la Liga Americana.

La victoria de Cleveland, sumada a la derrota de Chicago 9-6 ante Colorado, le dio a los Guardianes (85-76) una ventaja de dos juegos sobre los Medias Blancas, segundos en la tabla (83-78), con un partido por disputarse en la temporada regular el domingo.

El dominicano José Ramírez y los Guardianes tienen asegurado el segundo puesto como cabeza de serie en los playoffs de la Liga Americana y un pase directo a la primera ronda para iniciar los playoffs en la serie divisional al mejor de cinco. Tendrán cinco días de descanso y luego la ventaja de local ante el ganador de la serie de comodines al mejor de tres entre los Medias Blancas, sextos preclasificados, y Houston o Texas — el rival se definirá dependiendo de quien gane la División Oeste de la Liga Americana el domingo.