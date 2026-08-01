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Guardianes adquieren a Blake Perkins y Craig Yoho de los Cerveceros por Bo Naylor y Codi Heuer

CLEVELAND (AP) — Los Guardianes de Cleveland adquirieron el sábado al jardinero Blake Perkins y al lanzador derecho Craig Yoho procedentes de los Cerveceros de Milwaukee a cambio del receptor Bo Naylor y el derecho Codi Heuer.

ARCHIVO - Foto del 11 de abril del 2026, Blake Perkins de los Cerveceros de Milwaukee observa en el encuentro ante los Nacionales de Washington. (AP Foto/Aaron Gash, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 11 de abril del 2026, Blake Perkins de los Cerveceros de Milwaukee observa en el encuentro ante los Nacionales de Washington. (AP Foto/Aaron Gash, Archivo) AP

Naylor y Heuer fueron incorporados al roster de 40 jugadores de los Cerveceros y asignados a Triple-A Nashville. Los Guardianes no han determinado aún a dónde se presentarán Perkins y Yoho.

Naylor, de 26 años, ha pasado toda su carrera en Cleveland, pero ha tenido dificultades a la ofensiva las últimas tres temporadas. Fue enviado a Triple-A Columbus después de que los Guardianes adquirieran a Patrick Bailey de San Francisco y bateó para .225 con siete jonrones en 45 juegos con Columbus.

Heuer, de 30 años, estaba en su primera temporada con Cleveland y dividió su tiempo entre el equipo de Grandes Ligas y Triple-A. Tuvo marca de 0-1 con efectividad de 4.66 en ocho apariciones como relevista.

Yoho, de 26 años, tiene una efectividad de 1.10 en su carrera en ligas menores. Esta temporada tuvo marca de 2-0 con efectividad de 3.15 en tres etapas con los Cerveceros.

Perkins, de 29 años, disputó 121 juegos y fue finalista al Guante de Oro hace dos años, pero esta temporada ha estado yendo y viniendo entre Milwaukee y Triple-A Nashville. Bateó para .157 en 55 juegos con los Cerveceros esta temporada.

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