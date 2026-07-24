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Guardianes activan al jardinero Ángel Martínez y al relevista Tim Herrin de la IL ante Rays

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Los Guardianes de Cleveland activaron al jardinero dominicano Ángel Martínez de la lista de lesionados de 10 días y al relevista zurdo Tim Herrin de la lista de 15 días el viernes, antes del inicio de una serie contra los Rays de Tampa Bay, líderes de la División Este de la Liga Americana.

Para hacer espacio en el roster, el zurdo Will Dion y el jugador utilitario Daniel Schneemann fueron enviados a Triple-A Columbus.

Cleveland (54-50) inicia la serie del fin de semana contra Tampa Bay a 1 1/2 juegos de los Medias Blancas de Chicago por el primer puesto de la División Central de la Americana.

Martínez, ubicado como primer bate para abrir la serie contra los Rays, se perdió 32 juegos por una fractura en el pie izquierdo después de golpearse con una bola de foul ante Detroit el 13 de junio. Martínez fue colocado en la lista de lesionados el 16 de junio con una fractura no desplazada. El pelotero de 24 años batea para .239 con 33 carreras impulsadas y está empatado como líder del equipo con 11 cuadrangulares.

Martínez participó en cuatro juegos durante una asignación de rehabilitación: jugó dos veces con Akron, de Doble-A, y dos partidos con Columbus, y en total se fue de 12-5 con un jonrón y dos dobles antes de incorporarse a los Guardianes para un entrenamiento previo al juego el jueves.

Herrin fue colocado en la lista de lesionados el 9 de julio por una contusión en el codo izquierdo, después de que una línea bateada por Royce Lewis, de Minnesota, lo golpeara un día antes. Herrin suma 27 ponches y una efectividad de 3,06 en 32 1/3 entradas a lo largo de 41 apariciones como relevista esta temporada. Esta semana realizó un par de apariciones en una asignación de rehabilitación.

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