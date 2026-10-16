Guardia Costera de EEUU rescata a 16 personas tras llamada de auxilio en costa de Baja California

Un guardia costero de Estados Unidos se prepara para despegar en la Estación de la Guardia Costera en San Diego, el viernes 16 de octubre de 2026, en San Diego. (AP Foto/Denis Poroy) AP

La embarcación se hundió en una zona frecuentada por traficantes que transportan migrantes a Estados Unidos, pero que también es popular entre barcos de pesca y de recreo.

No se encontró ninguna embarcación, solo escombros, y no se sabe de qué tipo de barco se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego. El organismo recibió reportes de 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, México, tras recibir la llamada de auxilio alrededor de la 1 de la mañana del viernes.

Para cuando los equipos llegaron al área, “las personas se sujetaban unas a otras, a los escombros, apenas manteniéndose a flote y tratando de permanecer sobre el agua antes de ser rescatadas”, dijo el teniente de la Guardia Costera Santiago Tamburini.

Una de las personas rescatadas recibía tratamiento por una presunta mordedura de tiburón y dos se encontraban en estado crítico, señalaron las autoridades.

“Los barcos en esa zona pueden ser de pesca, de ocio, de recreación personal. Simplemente no sabemos qué hacían allá afuera. Todos sabemos que es una presunta ruta de tráfico de personas”, señaló Tamburini. “El mar no perdona” en esa zona, agregó, y no se sabe si la embarcación se perdió, tuvo una falla de motor, fue arrastrada mar adentro o si pretendía llegar tan lejos.

Una persona a bordo transmitió la llamada de auxilio diciendo que la embarcación se estaba hundiendo, indicó.

Una de las personas rescatadas dijo que hasta 27 personas iban a bordo, informó el suboficial Chris Sappey.

Dos de las personas rescatadas eran ciudadanos mexicanos, indicó la Guardia Costera en un comunicado. Los rescatados fueron trasladados en helicóptero a San Diego y llevados a hospitales.

Tres fueron llevados al Scripps Mercy Hospital San Diego, entre ellos, la persona con una presunta mordedura de tiburón y dos personas atendidas por exposición al frío, informó la portavoz del hospital, Janice Collins.

Dos pacientes estaban en estado crítico, dijo Matt Hoffman, portavoz de la ciudad de San Diego. No se sabe si entre ellos está la presunta víctima de mordedura de tiburón o las dos personas con exposición al frío.

La Guardia Costera y la Marina de Estados Unidos exploran la zona con dos helicópteros, un avión de ala fija, un guardacostas y un buque de combate de la Marina. La Marina de México en Ensenada también puso en marcha una operación de búsqueda y rescate.

Las condiciones en el agua alrededor de la 1 de la mañana del viernes parecían ventosas, pero bastante típicas para la zona, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Jonathan Suk, en San Diego. Los vientos del norte y noroeste se midieron en alrededor de 10 nudos (18,5 kilómetros por hora) y las olas alcanzaron 1,5 metros (5 pies) en una boya al norte de Ensenada, precisó.

“Yo no querría estar allá afuera en un kayak de mar”, comentó Suk. “Las embarcaciones que normalmente operan allá, por lo general están construidas para manejar cosas así”.

La temperatura del agua se midió en 20 grados Celsius (68 grados Fahrenheit), bastante cálida para el Pacífico y el aire estaba a 21 grados Celsius (70 grados Fahrenheit), indicó Suk.

Los migrantes recurren cada vez más a la arriesgada alternativa que ofrecen los traficantes para viajar por mar y evitar las fronteras terrestres fuertemente vigiladas. Pequeñas embarcaciones llamadas pangas salen de Baja California en plena noche y a veces recorren cientos de kilómetros (millas) hacia el norte.

En los últimos años se han registrado varios incidentes de embarcaciones con migrantes que vuelcan de camino a California.

En mayo de 2025, al menos tres personas murieron cuando una panga volcó frente a la costa, a unos 56 km (35 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. En 2023, ocho personas murieron en uno de los accidentes marítimos de tráfico de personas más mortales frente a la costa de Estados Unidos, cuando dos embarcaciones se acercaron a una playa de San Diego con densa niebla y una de ellas volcó en el oleaje.

Un juez federal condenó en 2022 a un hombre de San Diego a 18 años de prisión por pilotear una pequeña embarcación sobrecargada con 32 migrantes que se hizo pedazos en un fuerte oleaje frente a la costa, lo que causó la muerte de tres personas y dejó heridas a más de dos docenas.

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Brown informó desde Billings, Montana. Amy Taxin colaboró desde Santa Ana, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP