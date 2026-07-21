Grupos criminales internacionales usan tecnología para expandirse en Asia, dice la ONU

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe cómo el crimen transnacional que antes se concentraba en el sudeste asiático se ha expandido a otras regiones, mientras que los grupos criminales globales participan cada vez más en el tráfico de drogas, de personas y de vida silvestre en Asia.

Los delincuentes están usando nuevas tecnologías para lavar dinero a través de sistemas financieros globales y emplean inteligencia artificial para robar a víctimas en todo el mundo, indicó el informe, publicado el martes.

Uno de los hallazgos clave del informe es la amenaza para los niños tanto por la IA como por los videojuegos en línea, ya que cientos de complejos dispersos por el sudeste asiático sirven como lugares para la trata sexual y la venta de material de abuso sexual infantil.

“Hay un enorme aumento de imágenes sexuales infantiles generadas por IA... comunicadas a través de plataformas de comunicación cifrada”, declaró Inshik Sim, investigadora de la agencia de la ONU y coordinadora del informe, a periodistas en una sesión informativa en la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Tailandia.

Sindicatos del crimen de Asia Oriental están operando negocios que usan malware, IA generativa y deepfakes para la extorsión y explotación sexual, en una tendencia que incrementa los riesgos de abuso presencial, así como de abuso transmitido en vivo y del “grooming” de víctimas. Además de la trata directa para la industria del sexo, las víctimas pueden ser vendidas para servidumbre doméstica, mendicidad forzada y trabajo forzado, entre otras formas de explotación, señala el informe.

Las redes sociales y los videojuegos en línea, así como las apuestas, también representan peligros para los niños, apunta el informe, citando encuestas según las cuales cientos de niños y adolescentes en todo el sudeste asiático participan en apuestas en línea, algunos hasta el punto de la adicción.

Aumenta el tráfico de drogas, armas, tabaco y vida silvestre

El informe estima las ventas anuales combinadas de drogas ilícitas en el sudeste asiático y países cercanos en hasta 109.000 millones de dólares, con incautaciones de cargamentos ilegales disparándose. Eso incluye metanfetaminas, heroína y ketamina.

Señala el “triángulo” marítimo entre Indonesia, Malasia y Filipinas como un corredor cada vez más importante para envíos de cocaína desde América Latina hacia Asia, con cargamentos ilícitos a veces ocultos dentro de envíos legítimos, como té chino.

La zona también se utiliza con frecuencia para el contrabando de vida silvestre y de armas pequeñas, indica el informe.

Mientras tanto, Tailandia y Vietnam son cada vez más el origen del cannabis enviado a Japón, donde es ilegal, y a Europa, añade.

A principios de este año, las autoridades en Sabah, Malasia, incautaron más de 3 toneladas de metanfetamina, ketamina y éxtasis, en la mayor incautación de ese tipo en Sabah hasta ahora.

El lavado de dinero y otras herramientas

El informe describe cómo las redes financieras y tecnológicas transfronterizas están respaldando lo que denomina una “infraestructura de servicios criminales” que facilita el crimen organizado global.

Entre las herramientas utilizadas figuran las criptomonedas, plataformas de comunicación cifradas y privadas, y la IA generativa para crear contenido de phishing convincente, desplegar videos deepfake en tiempo real y llamadas de voz. Con traducciones impulsadas por IA, pueden apuntar a víctimas en muchos idiomas al mismo tiempo, señala el informe.

Las comunicaciones satelitales también permiten que los centros de estafas operen en lugares remotos o sometidos a una vigilancia estrecha.

Para contrarrestar este ecosistema criminal en expansión, las autoridades necesitan una estrategia coordinada y transfronteriza que integre la aplicación de la ley en sistemas de datos, comunicaciones y finanzas, así como en servicios y mercados en línea, indicó el informe.

Redadas empujan los centros de estafa al extranjero y a la clandestinidad

A medida que las autoridades en Tailandia, China y otros lugares han allanado centros de estafa ubicados mayormente en regiones fronterizas de Myanmar, Laos y Camboya, los delincuentes han respondido trasladándose a otras partes del mundo u operando a menor escala.

“Fueron destruidos, pero ninguna de las operaciones se detuvo”, indicó Seong Jae Shin, analista y funcionario de la oficina de lucha contra el terrorismo de la agencia de la ONU.

Los centros de estafa se trasladaron a villas y otras propiedades, explicó, pasando a la clandestinidad.

“Ahora es mucho más difícil para las autoridades camboyanas tomar medidas enérgicas", agregó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP