Grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas llega a Guatemala

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A petición del gobierno, las expertas Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo Pérez estarán en el país centroamericano del 23 de junio al 2 de julio para reunirse con diversas entidades oficiales, privadas y familiares de víctimas de desaparecidos.

Las expertas también realizarán visitas de campo en los departamentos de Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén y Escuintla, “centrándose en las desapariciones forzadas relacionadas con el (pasado) conflicto armado interno y en las desapariciones forzadas en el contexto de la migración”, indicó en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

“La delegación examinará cuestiones relacionadas con el mandato del Grupo de Trabajo, en particular los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", agregó.

La semana pasada, el gobierno guatemalteco anunció un plan de reparación y dignificación de las víctimas y el mecanismo de búsqueda de los desaparecidos durante la guerra, casi tres décadas de la firma de los acuerdos de paz. El mecanismo también se utilizará para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto actual de las migraciones.

Entre 1960 y 1996 Guatemala vivió un conflicto armado entre el ejército y grupos guerrilleros que, según comisiones de la verdad, se saldó con la muerte de por lo menos 200.000 personas y otros 45.000 desaparecidos.

Los relatores especiales o expertos y grupos de trabajo son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidaso, pero hacen su trabajo de manera independiente y trabajan en procedimientos especiales de forma voluntaria.

FUENTE: AP

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