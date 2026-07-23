Grupo armado mata a juez y su escolta en emboscada en suroeste de Pakistán

Un grupo de personas traslada el cuerpo de un juez de distrito que fue asesinado por presuntos milicianos que emboscaron su vehículo en una convulsa zona del suroeste, en Quetta, Pakistán, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Arshad Butt) AP

El atentado ocurrió en Mastung, un distrito de la provincia de Baluchistán donde insurgentes separatistas han intensificado los ataques contra las fuerzas de seguridad y civiles en los últimos meses. Las fuerzas de seguridad, que han respondido a múltiples ataques recientes, han matado a más de 100 presuntos insurgentes de grupos baluchis en diversas zonas de Baluchistán en las últimas semanas.

El jefe de policía local en Mastung, Abdul Rauf, indicó que el juez Abdul Hakim Kakar viajaba desde Quetta, la capital provincial, hacia Mastung para atender casos cuando “los terroristas emboscaron su vehículo y lo mataron” a él y a su escolta.

Ningún grupo se atribuyó la autoría del ataque. Sin embargo, es probable que las sospechas recaigan sobre insurgentes separatistas baluchis, que han intensificado los ataques en toda la provincia en los últimos meses, en particular el proscrito Ejército de Liberación de Baluchistán.

El asesinato del juez provocó la condena del presidente pakistaní Asif Ali Zardari, del primer ministro Shehbaz Sharif y del ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, quien ordenó a las autoridades lanzar una operación para dar con los responsables.

El jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, anunció también el jueves que las operaciones contra milicianos en Baluchistán y en otras partes del país continuarán hasta que “la amenaza del terrorismo y sus instigadores sean eliminados de Pakistán”.

Munir, que habló en un taller nacional en la ciudad guarnición de Rawalpindi, sostuvo que los esfuerzos sostenidos de las fuerzas de seguridad y los organismos de aplicación de la ley, respaldados por el apoyo público, generarán una paz duradera a Baluchistán, según un comunicado militar.

El ejército señaló que Munir acusó a grupos intermediarios respaldados desde el extranjero de intentar avivar la violencia y desestabilizar Baluchistán, pero afirmó que sus esfuerzos serán derrotados mediante una “respuesta firme y decisiva” de las fuerzas armadas.

Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán pero la menos poblada, ha sido durante mucho tiempo escenario de una insurgencia separatista, así como de ataques de los talibanes paquistaníes. El Ejército de Liberación de Baluchistán, que Estados Unidos designó como organización terrorista en 2019, se ha atribuido la autoría de numerosos ataques dirigidos contra fuerzas de seguridad, funcionarios del gobierno y civiles en los últimos años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP