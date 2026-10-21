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Grizzlies rinden homenaje al ala-pívot Brandon Clarke, fallecido en mayo

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — Los Grizzlies de Memphis rindieron homenaje a su exalero Brandon Clarke, quien murió en mayo por una sobredosis accidental de drogas.

El homenaje se realizó el miércoles por la noche, antes del partido inaugural de la temporada, contra el Jazz de Utah.

Fue el primer partido de Memphis desde que Clarke murió el 11 de mayo en Woodland Hills, California. Un informe del médico forense del condado de Los Ángeles indicó que su muerte se debió a los efectos de la heroína y la cocaína.

Seis semanas antes, Clarke, de 29 años, fue arrestado en el condado de Cross, Arkansas, al otro lado del río Misisipi frente a Memphis, con 200 gramos de kratom, que en Arkansas estaba clasificado como una sustancia controlada.

Antes de su arresto, había llevado a las autoridades a una persecución a alta velocidad.

El homenaje en video del miércoles y el minuto de silencio precedieron al himno nacional. El video incluyó momentos destacados de la carrera de Clarke, jugadas que influyeron en los partidos y su interacción con la comunidad.

Varias imágenes del tributo mostraron a Clarke y al ala-pívot del Jazz Jaren Jackson Jr., quienes jugaron juntos en Memphis. Jackson fue traspasado a Utah en febrero.

Ambos se hicieron cercanos durante sus carreras en Memphis.

Clarke, un ala-pívot procedente de Gonzaga, jugó siete temporadas con Memphis. La parte final de su carrera estuvo marcada por lesiones, incluida la rotura del tendón de Aquiles izquierdo en 2023.

Promedió 10,2 puntos y 5,5 rebotes en su carrera, con un 60,5% de acierto en tiros de campo.

Como parte del recuerdo a Clarke, los Grizzlies llevarán esta temporada un parche en sus uniformes con las iniciales BC.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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