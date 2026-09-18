Griffin brilla con 4 hits y los Piratas remontan 8-5 ante los Reales

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Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, lanza durante la primera entrada del juego ante los Reales de Kansas City, el viernes 18 de septiembre de 2026 (AP oto/Gene J. Puskar) AP

Pittsburgh conectó 15 hits ante Kansas City para remontar un déficit temprano de cuatro carreras y volver a .500 (77-77) en su intento por lograr la primera temporada ganadora de la franquicia desde 2018.

Griffin, de 20 años, quien se perdió dos meses por una lesión en la mano izquierda que coincidió con un bajón veraniego en el que se esfumaron las esperanzas de playoffs de los Piratas, registró el tercer juego de cuatro imparables de su joven carrera. Su sencillo productor en la séptima entrada ante el relevista Nate Pearson (2-2) coronó un rally de tres carreras.

El dominicano Yohan Ramírez (7-4) retiró a los cuatro bateadores que enfrentó como relevista para acreditarse la victoria. Gregory Soto, también de República Dominicano, trabajó la novena para su 15to salvamento, aunque fue apenas el primero desde el 1 de agosto.

Vinnie Pasquantino y Michael Massey conectaron jonrones por los Reales, pero Kansas City no pudo aprovechar una actuación irregular del estelar de los Piratas, Paul Skenes.

El vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional tuvo dificultades por momentos en lo que probablemente fue su penúltima apertura de la temporada. El derecho de 24 años permitió cinco carreras en seis entradas, con una base por bolas y siete ponches, pero encontró el ritmo al final, al retirar a nueve de los últimos 10 bateadores que enfrentó. Aun así, su efectividad subió a 3,91, casi el doble del 1,97 que registró hace un año al convertirse en el primer lanzador de los Piratas en ganar el mayor premio para los lanzadores desde 1992.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP