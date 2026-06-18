Greeicy crea “Candela” desde lo más profundo de su alma

La cantautora colombiana Greeicy posa para una foto durante una entrevista para promocionar su álbum, 'Candela', en la Ciudad de México, el martes 26 de mayo de 2026. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

Como su nombre lo indica, es un álbum muy cálido; mezcla afrobeat y dancehall con vallenato, merengue, bachata y ritmos del Pacífico colombiano unidos por su sello pop. Una de sus principales búsquedas era lograr el baile. Es un reflejo de la música con la que creció Greeicy.

“El mapa sonoro, se fue generando solo, de una manera muy genuina”, dijo. “Ahí no hay nada que tenga estrategia, ahí no hay nada que se haya hecho pensando en lo que va a funcionar, sino que está pensado desde lo que a mí me conecta, desde lo que a mí me enciende la candela”.

Se trata de su cuarto álbum tras “Baila”, “La carta” y “Yeliana”, también llega previo a su presentación en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México del 29 de septiembre y de que emprenda una gira por Europa y Latinoamérica.

“Nunca habíamos hecho festivales, este año decidimos hacer un par de festivales en España”, señaló. “Luego ya empezamos toda la parte de Latinoamérica, vamos a Perú, vamos a ir a Ecuador, vamos a Guatemala, regresamos a Venezuela, venimos a México”.

Las emociones en “Candela” son altas, especialmente en la balada “Limonar” en la que Greeicy reflexiona sobre su pasado y agradece las lecciones que le ha dejado la vida. Limonar es el nombre del barrio donde creció y donde residía cuando estudiaba música en el Conservatorio de Cali.

Dentro del proceso del álbum, Greeicy volvió a visitarlo y sentarse en el muro donde esperaba el autobús para ir al colegio todos los días. También le hizo agradecer por la esperanza que le ha dado su hijo.

“La canción siento que habla como de todo, te conecta con tu pasado, te permite agradecer por lo que estás pasando, por las pérdidas, darte cuenta en las batallas que somos más capaces de lo que crees”, señaló. “Dice que gracias, porque nunca imaginé que a través de un ángel en forma de niño puedan sanarse todos mis males... Esa canción representa como todo lo más profundo del alma”.

“Solecito Vení”, otro de los temas del álbum, tiene como invitados a los venezolanos de Rawayana, una banda de la que se declara fan. Es un tema alegre y Greeicy lo recomienda escuchar en la playa.

En “No era mío” tiene como invitada a la artista colombiana La Guru. Habla de un despecho por una relación con un "narcisista, mentiroso, egoísta". Greeicy la imagina para escucharla tomando un tequila.

“Esa canción es fuerte y tiene ahí una candela como de dolor y de un sentimiento bien profundo como de desilusión”, dijo. “El vallenato colombiano tiene muchos sentimientos… es como que o aman con todo u odian con todo”.

Greeicy admite que ella también puede tener ese alto voltaje como el vallenato. Tiene un tatuaje de Escorpio, su signo zodiacal, en la mano derecha: “Intensa, profunda, emocional, así como candela”, dijo.

FUENTE: AP