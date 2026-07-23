americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grecia se niega a extraditar a Australia a fugitivo buscado por homicidio cometido en 1999

SALÓNICA, Grecia (AP) — Una corte de apelaciones griega denegó una solicitud australiana para extraditar a un hombre buscado bajo sospecha de un homicidio ocurrido en 1999 en un club nocturno, porque el plazo de prescripción del delito ya venció, informó el jueves el abogado del fugitivo.

James Dalamangas, de 56 años, fue detenido el mes pasado en Aigio, en el sur de Grecia, acusado de posesión ilegal de armas luego que la policía incautara una ballesta, flechas y dos cuchillos durante un registro en su vivienda. También fue acusado de falso testimonio, tras supuestamente proporcionar datos de identidad falsos a las autoridades griegas.

Quedó en libertad hasta que la corte de apelaciones de la ciudad de Patra emitiera un fallo sobre la solicitud de extradición presentada por Australia. Medios australianos describieron a Dalamangas como uno de los hombres más buscados del país en relación con la muerte por apuñalamiento de George Giannopoulos en un club nocturno de Sídney.

El abogado de Dalamangas, Nikos Apostolopoulos, dijo a The Associated Press que un elemento clave en la decisión de la corte de apelaciones fue que había expirado un plazo de prescripción de 25 años, de acuerdo con las leyes griegas.

Dalamangas ha negado los cargos de asesinato y también impugnó la solicitud de extradición con el argumento de que es ciudadano griego.

Medios australianos reportaron que la policía del país ofreció en enero una recompensa de 140.000 dólares por información que condujera al arresto de Dalamangas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezan un mitin el 5 de septiembre de 2018, en Managua, Nicaragua. (AP Foto/Alfredo Zúñiga, archivo)

Ortega cancela los comicios de 2027 en Nicaragua y advierte que "no volverá a haber elecciones"

orlando figueroa asume el 100% de la gestion de roman pizza mataro

Orlando Figueroa asume el 100% de la gestión de Roman Pizza Mataró

Destacados del día

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter