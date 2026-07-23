Grecia se niega a extraditar a Australia a fugitivo buscado por homicidio cometido en 1999

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James Dalamangas, de 56 años, fue detenido el mes pasado en Aigio, en el sur de Grecia, acusado de posesión ilegal de armas luego que la policía incautara una ballesta, flechas y dos cuchillos durante un registro en su vivienda. También fue acusado de falso testimonio, tras supuestamente proporcionar datos de identidad falsos a las autoridades griegas.

Quedó en libertad hasta que la corte de apelaciones de la ciudad de Patra emitiera un fallo sobre la solicitud de extradición presentada por Australia. Medios australianos describieron a Dalamangas como uno de los hombres más buscados del país en relación con la muerte por apuñalamiento de George Giannopoulos en un club nocturno de Sídney.

El abogado de Dalamangas, Nikos Apostolopoulos, dijo a The Associated Press que un elemento clave en la decisión de la corte de apelaciones fue que había expirado un plazo de prescripción de 25 años, de acuerdo con las leyes griegas.

Dalamangas ha negado los cargos de asesinato y también impugnó la solicitud de extradición con el argumento de que es ciudadano griego.

Medios australianos reportaron que la policía del país ofreció en enero una recompensa de 140.000 dólares por información que condujera al arresto de Dalamangas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP