Grecia ordena evacuación de aldeas debido a incendios

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Los bomberos identificaron el miércoles un cuerpo hallado dentro de una vivienda destruida por el incendio del día anterior como el del niño. El cuerpo del padre fue encontrado el martes fuera de la propiedad, que estaba en una zona boscosa al noreste de la ciudad norteña de Tesalónica. La madre está siendo atendida por quemaduras en un hospital.

Más de 135 bomberos y 25 aeronaves combatían el incendio en zonas forestales y tierras agrícolas en la región central griega de Fthiotida, informó el departamento de bomberos. Diecinueve aviones cisterna, seis helicópteros y 135 bomberos, respaldados por voluntarios y unidades especiales de incendios forestales, estaban enfrentando las llamas.

Al menos otros tres incendios forestales se declararon en Grecia el miércoles —uno en la región norteña de Halkidiki, otro en la isla de Salamina, cerca de la capital griega, y un tercero en el sur del país. Los tres fueron contenidos rápidamente, indicó el departamento de bomberos.

Aunque Grecia sufre incendios forestales frecuentes durante sus veranos calurosos y secos, hasta ahora se ha librado de las olas de calor que han abrasado gran parte de Europa occidental en las últimas semanas.

En 2018, un incendio al este de Atenas mató a más de 100 personas, mientras que un fuego masivo en 2023, que arrasó una remota reserva natural en el noreste de Grecia, fue el mayor incendio forestal jamás registrado en la Unión Europea.

El país ha recurrido cada vez más a la tecnología para combatir la amenaza de los incendios, agravada por el cambio climático. Está integrando un conjunto de cuatro satélites lanzados a una órbita baja en mayo, que vigilarán la aparición de incendios forestales.

__________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP