americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grecia ordena evacuación de aldeas debido a incendios

TESALÓNICA, Grecia (AP) — Las autoridades instaron el miércoles a los residentes de dos aldeas del centro de Grecia a evacuar debido a incendios forestales, luego que otro incendio en el norte mató a un padre y a su hijo de 12 años.

Los bomberos identificaron el miércoles un cuerpo hallado dentro de una vivienda destruida por el incendio del día anterior como el del niño. El cuerpo del padre fue encontrado el martes fuera de la propiedad, que estaba en una zona boscosa al noreste de la ciudad norteña de Tesalónica. La madre está siendo atendida por quemaduras en un hospital.

Más de 135 bomberos y 25 aeronaves combatían el incendio en zonas forestales y tierras agrícolas en la región central griega de Fthiotida, informó el departamento de bomberos. Diecinueve aviones cisterna, seis helicópteros y 135 bomberos, respaldados por voluntarios y unidades especiales de incendios forestales, estaban enfrentando las llamas.

Al menos otros tres incendios forestales se declararon en Grecia el miércoles —uno en la región norteña de Halkidiki, otro en la isla de Salamina, cerca de la capital griega, y un tercero en el sur del país. Los tres fueron contenidos rápidamente, indicó el departamento de bomberos.

Aunque Grecia sufre incendios forestales frecuentes durante sus veranos calurosos y secos, hasta ahora se ha librado de las olas de calor que han abrasado gran parte de Europa occidental en las últimas semanas.

En 2018, un incendio al este de Atenas mató a más de 100 personas, mientras que un fuego masivo en 2023, que arrasó una remota reserva natural en el noreste de Grecia, fue el mayor incendio forestal jamás registrado en la Unión Europea.

El país ha recurrido cada vez más a la tecnología para combatir la amenaza de los incendios, agravada por el cambio climático. Está integrando un conjunto de cuatro satélites lanzados a una órbita baja en mayo, que vigilarán la aparición de incendios forestales.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Un niño duerme en la calle ante casas dañadas por los sismos en Catia La Mar, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

Una fuerte réplica sacude Venezuela mientras los rescatistas buscan sobrevivientes

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros dos días después de un sismo que remeció La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (AP Foto/Juan Pablo Arraez)

Se reduce la ventana de tiempo para rescatar sobrevivientes en Venezuela tras 2 sismos mortales

ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Destacados del día

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU no muestran progreso y lleva sanciones a la ONU

Bruno Rodríguez anuncia que conversaciones con EEUU "no muestran progreso" y lleva sanciones a la ONU

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos. (Miguel Medina/pool photo vía AP)

LO ÚLTIMO: 900 militares de EEUU apoyan las labores humanitarias en Venezuela

Kylian Mbappé (10) festaja con el técnico Didier Deschamps tras marcar el primer gol de Francia en el partido contra Suecia en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II)

Mbappé comanda la maquinaria de Francia: 3-0 ante Suecia y va contra Paraguay en octavos

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento
ULTIMA HORA

DURO GOLPE A TRUMP: la Corte Suprema mantiene la ciudadanía por nacimiento

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Matanzas sufre apagones de más de 70 horas y 8 subestaciones fuera de servicio por averías y robos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter