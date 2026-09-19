americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grand slam de Acuña guía a Bravos a triunfo 6-3 y saca a Astros del liderato del Oeste AL

HOUSTON (AP) — El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un grand slam de la ventaja en la séptima entrada, y los Bravos de Atlanta vencieron a Houston 6-3 la noche del sábado para sacar a los Astros del liderato del Oeste de la Liga Americana.

El pelotero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., conecta un grand slam durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston en Houston, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ashley Landis)
El pelotero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., conecta un grand slam durante la séptima entrada de un partido de béisbol contra los Astros de Houston en Houston, el sábado 19 de septiembre de 2026. (Foto AP/Ashley Landis) AP

Houston (77-78) quedó a un juego de Texas (78-77) y está dos juegos detrás de los Medias Blancas de Chicago (79-76) en la pelea por el último comodín de la Liga Americana. Los Astros habían tenido al menos una parte del liderato divisional cada día desde el 25 de agosto.

Atlanta aseguró el viernes su octava clasificación a los playoffs en nueve temporadas y está en posición de asegurar su primer título del Este de la Liga Nacional desde 2023 el domingo.

Acuña conectó un jonrón ante el dominicano Bryan Abreu para su segundo grand slam de la temporada y el quinto de su carrera en las Grandes Ligas.

Grant Holmes (10-5) permitió dos carreras y ocho hits en seis entradas.

El dominicano Yainer Díaz conectó un doble impulsor, el venezolano José Altuve tuvo tres hits por Houston, mientras que el mexicano Isaac Paredes se fue de 2-3 con un jonrón, una base por bolas y dos carreras impulsadas.

Raisel Iglesias lanzó una novena entrada perfecta para su 34º salvamento en 37 oportunidades.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

AEROPUERTO DE LA HABANA CERRARÁ CASI OCHO HORAS: aerolíneas deberán reprogramar vuelos

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! Sin mí no habría sido elegida

¡TRUMP RESPONDE A MARÍA ELVIRA! "Sin mí no habría sido elegida"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en el palacio presidencial de Miraflores, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Caracas. (AP Foto/Pedro Mattey)

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez en Nueva York la próxima semana, dice la Casa Blanca

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡APAGON NACIONAL EN CUBA! Colapsa por completo el Sistema Eléctrico Nacional

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

¡NEGOCIO PARA CUBA ACABA MAL! Cubano termina ACUSADO DE ROBARSE $44,000 DÓLARES

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter