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Gran Bretaña dice que iraníes acecharon sinagoga como parte de complot

LONDRES (AP) — Dos iraníes vigilaron una sinagoga de Manchester que fue escenario de un ataque mortal hace un año como parte de un plan para bombardearla este año, manifestó un fiscal el sábado.

Salam Ahmadyan, de 36 años, y Rahman Salehi, de 34, vigilaron la sinagoga Heaton Park Congregation en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, y el Museo Judío en la cercana zona de Cheetham Hill, se informó al tribunal.

Ahmadyan y Salehi fueron detenidos el mes pasado y el viernes fueron acusados de preparar actos terroristas.

Ninguno presentó declaración de culpabilidad durante una comparecencia ante el Tribunal de Westminster, donde la jueza Nina Tempia ordenó retenerlos hasta una comparecencia el 23 de octubre ante el Tribunal Penal Central en Londres.

El fiscal Mark Luckett indicó que el dúo recibía instrucciones de una tercera persona que se cree estaba en Irán, quien coordinaba los planes y proporcionó indicaciones sobre cómo fabricar una bomba casera de cloro.

Los acusados fueron observados llevando a cabo “un reconocimiento hostil dentro de la comunidad judía de Manchester”, señaló Luckett.

La sinagoga de Heaton Park fue el lugar de un ataque en Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, el 2 de octubre de 2025, cuando Jihad Al-Shamie, de 35 años, estrelló su automóvil contra las rejas y luego inició un ataque con cuchillo mientras llevaba un falso cinturón suicida.

Dos miembros de la congregación murieron en el ataque y otros tres hombres resultaron gravemente heridos. Al-Shamie, quien presuntamente juró lealtad al grupo Estado Islámico, fue abatido por la policía.

Ahmadyan y Salehi ingresaron al Reino Unido sin autorización en los últimos seis años tras cruzar el Canal de la Mancha en una embarcación, se informó al tribunal. A Salehi se le concedió asilo y Ahmadyan tiene una solicitud de asilo pendiente.

Vicki Evans, coordinadora de la policía antiterrorista, afirmó que el plan al parecer fue un hecho aislado y ya no hay amenaza pública. Añadió que no estaba relacionado con un presunto plan terrorista en la base estadounidense Fairford que algunos funcionarios han vinculado con Irán.

“Sé que la noticia de este presunto plan, al conocerse durante el periodo de las Altas Fiestas, ha causado una gran preocupación", declaró Evans.

"También coincide con el aniversario del devastador ataque terrorista del año pasado en la sinagoga de Heaton Park y se produce en un contexto más amplio de aumento de incidentes antisemitas en todo el Reino Unido, por lo que somos muy conscientes de que esto probablemente incrementará unas preocupaciones que ya eran elevadas entre la comunidad judía”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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