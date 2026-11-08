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Grada cede en partido en Noruega y aficionados de Bodø/Glimt caen al suelo abajo

TROMSØ, Noruega (AP) — Un partido de fútbol de la máxima categoría noruega entre el club del Círculo Polar Ártico Tromsø y Bodø/Glimt fue interrumpido el domingo cuando, al parecer, un panel en la grada de los aficionados visitantes cedió, lo que hizo que algunos seguidores cayeran al nivel inferior.

Los aficionados abandonan la tribuna después de que varios seguidores cayeran a través de la grada durante un partido de fútbol de la liga de élite entre el Tromso y el Bodo/Glimt en el Romssa Arena en Tromso, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix vía AP)
Los aficionados abandonan la tribuna después de que varios seguidores cayeran a través de la grada durante un partido de fútbol de la liga de élite entre el Tromso y el Bodo/Glimt en el Romssa Arena en Tromso, el domingo 8 de noviembre de 2026. (Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix vía AP) AP

La emisora noruega NRK informó que varios aficionados de Bodø/Glimt cayeron a través de la estructura, y que cuatro recibieron atención médica, incluido uno que fue hospitalizado.

El partido de la Eliteserien en el estadio de Tromsø, en el norte de Noruega, se reanudó más tarde, y Bodø/Glimt —que está jugando la Liga de Campeones esta temporada— terminó ganando 2-0 para igualar en puntos al líder de la liga, Viking, tras 26 jornadas.

El locutor del estadio dijo durante la segunda mitad que el aficionado hospitalizado estaba bien, reportó NRK.

Un aficionado, cuyo nombre no fue divulgado por la emisora, describió una situación caótica.

“Había mucha gente cayendo hacia adelante. Estábamos todos de pie y saltando unos junto a otros cuando ocurrió. Ves a la gente caer y luego ves un agujero. Entonces entiendes lo que ha pasado. Fue una experiencia terrible. Lo único que se podía hacer era alejarse de la situación por si la grada cedía más. Mi cuerpo está temblando mucho después de esto”, señaló el seguidor de Bodø/Glimt a NRK.

Tromsø describió en un comunicado un “incidente grave en la sección visitante durante el partido. La información preliminar indica que una persona ha caído a través de las gradas y ha sufrido lesiones”. El comunicado no dio detalles sobre las lesiones.

NRK informó que el incidente ocurrió en el minuto 41 del partido. En ese momento llovía intensamente.

El portero de Bodø/Glimt, Nikita Haikin, llamó la atención del árbitro Ola Hobber Nilsen sobre el incidente y el partido fue detenido. Se reanudó después de lo que Tromsø dijo que fueron consultas con la Federación Noruega de Fútbol, Bodø/Glimt, aficionados, la policía y el personal del día del partido.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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