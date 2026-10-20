Gracias a un autogol, Chivas vence 1-0 a Necaxa en la Liga MX

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El zaguero Agustín Oliveros corrió con la mala fortuna de mandar a sus propias redes un pase diagonal de Roberto Alvarado, para romper el cero en el marcador a los 77 minutos.

Con su vuelta a la victoria, Chivas se instala provisionalmente en el subliderato con 23 puntos, uno menos que el líder América.

El triunfo evitó que los rojiblancos tuvieran la peor racha sin victorias desde que el estratega argentino Gabriel Milito tomó el mando del equipo.

Por su parte, el Necaxa sumó 11 fechas sin conocer el triunfo, manteniéndose en el penúltimo lugar de la clasificación con nueve unidades.

Hasta la recta final fue que el “Rebaño sagrado” fue capaz de manifestar en el marcador su superioridad. Ostentó cerca del 70% de la posesión y dispuso de las aproximaciones más claras de la noche.

Richard Ledezma generó la más clara de las oportunidades del Rebaño Sagrado en la primera mitad con la última acción previa al descanso, luego de sacar un derechazo desde fuera del área a media altura que apenas pasó a un lado de la meta.

Del lado de los visitantes, su única aproximación de peligro fue un remate de cabeza de Oliveros que atajó el arquero Raúl Rangel, quien luego reaccionó rápido para despejar con una pierna cuando se aproximaba un elemento de Rayos para rematar franco frente a la portería. La actividad de la 13ra jornada continuará este día con los duelos entre Ciudad Juárez vs. Atlante, San Luis vs. Querétaro y Tigres vs. León. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP