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Gracias a Suzuki, Happ y Hoerner, Cachorros vencen 10-2 a Cardenales

SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) — Seiya Suzuki, Ian Happ y Nico Hoerner impulsaron dos carreras cada uno, y los Cachorros de Chicago se adelantaron por siete carreras después de dos innings camino a una victoria el martes por 10-2 sobre los Cardenales de San Luis.

Ian Happ de los Cachorros de Chicago batea en el encuentro ante los Cardenales de San Luis el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Scott Kane)
Ian Happ de los Cachorros de Chicago batea en el encuentro ante los Cardenales de San Luis el martes 28 de julio del 2026. (AP Foto/Scott Kane) AP

Happ coronó un turno al bate de 11 lanzamientos con un doble de dos carreras para iniciar la anotación de los Cachorros. El elevado de sacrificio de Pete Crow-Armstrong remolcó a Michael Conforto y Suzuki añadió un doble. Michael Busch y Hoerner sumaron sencillos productores para poner el marcador 7-0, lo que sacó del juego al abridor de los Cardenales, Michael McGreevy.

McGreevy (4-9) trabajó un inning y dos tercios permitiendo ocho hits y siete carreras limpias. Dio dos bases por bolas y ponchó a dos, mientras los Cardinals perdían su tercer juego consecutivo.

Alec Burleson recibió base por bolas y Lars Nootbaar y Masyn Winn conectaron sencillos, y los Cardenales llenaron las bases en la cuarta. Burleson anotó con un elevado de sacrificio de Nathan Church. Winn pegó un doble por regla de terreno que impulsó la segunda carrera del juego para los Cardenales en el noveno episodio

El venezolano Pedro Ramírez conectó un sencillo dentro del cuadro que remolcó a Hoerner en la quinta. Suzuki agregó un sencillo productor en la octava entrada, y Carson Kelly impulsó una carrera con un sencillo en la novena, para que los Cachorros totalizaran con 17 hits.

El abridor de los Cubs, Colin Rea (8-7), lanzó seis innings, permitiendo cuatro hits y una carrera limpia. Ponchó a dos y otorgó dos bases por bolas.

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