Gordon dice que no se puede calcar el modelo España: "No está en el ADN inglés"

El delantero inglés Anthony Gordon durante un entrenamienro en Burton-upon-Trent, Inglaterra, el miércoles 23 de septiembre de 2026. (Bradley Collyer/PA vía AP) AP

Gordon está bien posicionado para hablar de las virtudes de los jugadores de España que ganaron el Mundial, dado que ahora entrena a diario con muchos de ellos —como Rodri Hernández, Lamine Yamal, Pedri y más— tras fichar con el reinante campeón Barcelona.

“Definitivamente están hechos de otra manera”, comentó Gordon. “Así que no estoy seguro de que alguna vez podamos conseguir eso”.

Las dudas, arraigadas desde hace tiempo, sobre la capacidad de Inglaterra para poner fin a la larga espera del equipo masculino por ganar una Eurocopa o un Mundial se atizaron durante el verano, cuando Inglaterra desperdició una ventaja —conseguida gracias a un gol de Gordon— al encajar dos tantos tardíos y perder 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial.

Gordon, que habló esta semana en la base de entrenamiento de Inglaterra, dijo que quizá nunca supere la derrota que ha provocado preguntas sobre si los jugadores ingleses tienen la calidad para controlar estos partidos de alta presión como pueden hacerlo los españoles. Inglaterra pasó a defenderse con todo después de adelantarse ante Argentina —Gordon fue sustituido por el defensor, Ezri Konsa, en una cuestionada decisión del técnico Thomas Tuchel— y permitió que la Albiceleste tomara la iniciativa en la última media hora.

“Creo que, culturalmente, no es solo ese torneo o ese partido en el que no pudimos controlar un encuentro”, señaló, en referencia a la derrota ante Argentina. “Inglaterra, como nación, no tiene esa fortaleza como los españoles, de controlar los partidos como ellos lo hacen. No está en nosotros".

“No está en el ADN inglés y probablemente es algo que solo he comprendido en esa magnitud desde que juego en España", dijo Gordon. "Porque creo que nosotros, como jugadores ingleses, recibimos la misma formación que los jugadores españoles. Sabemos cómo mantener la posesión, pero es la toma de decisiones de ciertos jugadores en España, que simplemente no es algo natural. Incluso miro algunas de las decisiones que toman con el balón a veces y pienso: ‘no estoy seguro de cómo has visto eso’”.

Gordon cree que Inglaterra quizá tenga que seguir su propio camino, en lugar de intentar imitar a España.

“Sin duda podemos mejorar o quizá ir en la otra dirección y realmente jugar a nuestras fortalezas, que son jugar con físico, jugar un fútbol directo y al contraataque”, comentó.

La visita de España para jugar contra Inglaterra en el Estadio de Wembley es su primer partido como campeona del mundo y marca el inicio de la campaña de las selecciones en la Liga de Naciones.

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FUENTE: AP