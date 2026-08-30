Google Maps cambia nombre de lago Ontario para usuarios en EEUU tras la orden de Trump

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Un letrero de Google en un edificio ubicado dentro del complejo de la compañía, el 24 de septiembre de 2019, en Mountain View, California. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo) AP

La actualización se produce días después de que Trump firmó la orden en medio de una creciente guerra comercial con Canadá, en la que ambas naciones han ordenado miles de millones de dólares en aranceles adicionales sobre bienes y productos del otro. Las acciones de Google reflejan los cambios que implementó la compañía en 2025, cuando Trump emitió una orden para renombrar el Golfo de México como Golfo de Estados Unidos.

Google indicó el sábado en un blog que la decisión se basa en su práctica de usar los nombres asignados por el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS por sus iniciales en inglés).

“Las personas que usen Maps en Estados Unidos verán ‘lago Estados Unidos’’, quienes estén en Canadá seguirán viendo ‘lago Ontario’, y quienes estén fuera de Estados Unidos y Canadá verán ambos nombres”, indicó Google en un breve comunicado. “Estas actualizaciones siguen nuestra política de larga data para cuerpos de agua cuyos nombres varían de un país a otro”.

La decisión del jueves por parte de Trump de cambiar el nombre del lago fue recibida con burlas e indiferencia en ambas naciones. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, respondió el sábado a la orden de Trump revelando una valla publicitaria en la orilla canadiense del lago con el mensaje: “Lago Ontario. Ahora y para siempre”.

La Casa Blanca, la oficina del primer ministro canadiense Mark Carney y la oficina de Ford no comentaron de momento sobre la decisión de Google.

La compañía opera el principal motor de búsqueda en internet, así como una importante red de publicidad digital. Su empresa matriz es Alphabet Inc.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP