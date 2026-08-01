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Goodman conecta 2 jonrones e impulsa 5 carreras en triunfo 12-6 de Rockies sobre Royals

DENVER (AP) — Hunter Goodman conectó dos jonrones, pegó dos sencillos e impulsó cinco carreras en la victoria de los Rockies de Colorado la noche del sábado por 12-6 sobre los Reales de Kansas City.

Hunter Goodman (de los Rockies de Colorado) hace un gesto hacia el bullpen mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador relevista Alex Lange (de los Reales de Kansas City) en la séptima entrada de un partido de béisbol el sábado 1 de agosto de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Hunter Goodman (de los Rockies de Colorado) hace un gesto hacia el bullpen mientras recorre las bases tras conectar un jonrón solitario ante el lanzador relevista Alex Lange (de los Reales de Kansas City) en la séptima entrada de un partido de béisbol el sábado 1 de agosto de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

La victoria fue la 44ta de Colorado en la temporada, superando el total del año pasado con 51 juegos por disputar.

Goodman rompió el récord de la franquicia de jonrones en una sola temporada para un receptor con un cuadrangular de tres carreras en el tercer inning, en el que Colorado anotó seis, y conectó su 33er jonrón en el séptimo episodio para su sexto juego de múltiples jonrones esta campaña.

Goodman, un posible objetivo de canje de cara a la fecha límite del lunes por la noche, lidera a los Rockies con 65 carreras impulsadas.

El jardinero de Kansas City Lane Thomas fue retirado del juego a mitad del cuarto inning y más tarde fue traspasado a los Bravos de Atlanta.

Jac Caglianone y el venezolano Salvador Pérez conectaron jonrones consecutivos, y John Rave también se voló la barda por Kansas City.

El abridor de los Rockies Ryan Feltner (4-6) lanzó seis entradas.

Colorado envió a 11 bateadores al plato en el tercero para tomar el control ante el abridor venezolano de Kansas City Luinder Ávila (5-4).

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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