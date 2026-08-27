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Golpeado por un éxodo de figuras, Aston Villa tendrá un complicado partido ante el Arsenal

Hace apenas tres meses, Aston Villa celebraba tras conquistar su primer trofeo importante en 30 años y su retorno a la Liga de Campeones.

Ian Maatsen del Aston Villa y Mats Wieffer del Brighton pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el domingo 23 de agosto del 2026. (Adam Davy/PA via AP)
Ian Maatsen del Aston Villa y Mats Wieffer del Brighton pelean por el balón en el encuentro de la Liga Premier el domingo 23 de agosto del 2026. (Adam Davy/PA via AP) AP

Hace apenas dos semanas, el Villa llevó al poderoso Paris Saint-Germain al límite en la Supercopa de la UEFA.

Sin embargo, ahora se respira un aire de desánimo en el club de Birmingham después de un verano en el que desmantó su plantel, dejando al entrenador Unai Emery ante una reconstrucción importante.

El Villa, que fue vapuleado 4-0 por Brighton el fin de semana pasado en su debut de la Liga Premier, afrontará el lunes su partido en casa contra el campeón defensor Arsenal sin, posiblemente, sus cinco figuras de la temporada pasada: el arquero argentino Emiliano Martínez, el zaguero central Ezri Konsa, los mediocampistas Youri Tielemans y Morgan Rogers, y el delantero Ollie Watkins.

Martínez busca marcharse, posiblemente al Chelsea. Konsa, internacional con Inglaterra, fichó con Arsenal. Rogers y Tielemans se fueron a Chelsea y Manchester United, respectivamente. Y, según reportes, Watkins se irá a Arabia Saudí, sin haber jugado todavía esta temporada. Si se suma la salida del lateral izquierdo Lucas Digne para incorporarse al PSG, la lista de bajas es considerable.

“Estamos acostumbrados al cambio y trataremos de integrar a los nuevos jugadores y mejorar lo del año pasado", comentó el capitán de Villa, John McGinn, en el pódcast Stick to Football. “No soy tan ingenuo como para pensar que ahora no va a ser más difícil”.

Villa atravesó problemas por estas fechas el año pasado, cuando inició la campaña con una racha de cinco partidos sin ganar que generó dudas sobre la capacidad de Emery para volver a hacer funcionar al equipo.

Salieron adelante —pero entonces contaban con Watkins y Rogers para sacar al equipo de apuros.

¿Ahora?

Según reportes, Villa está cerca de fichar a Nicolas Jackson, de Chelsea, como reemplazo de Watkins, pero no es un delantero tan fiable. Johan Manzambi fue contratado procedente del Friburgo tras un papel estelar con Suiza en el Mundial, pero tiene apenas 20 años, recién llega a la liga inglesa y actualmente está lesionado.

Está claro que Emery se encuentra en una situación complicada —y el último equipo que querría recibir en este momento es el Arsenal, que venció 3-0 al Manchester City en la Community Shield y comenzó la defensa de su título de la Liga Premier superando al Coventry por el mismo marcador.

“Este problema (perder jugadores durante el verano) lo tenemos cada temporada y cada temporada lo superamos”, exclamó Emery. “Es algo que tenemos que aceptar y siempre reaccionamos, especialmente los jugadores”.

“Esto es algo duro para nosotros cada año, pero estamos tranquilos”.

Enfrentamientos clave

Junto a Villa, el Manchester United y Tottenham también buscarán recuperarse tras duras derrotas en la primera jornada.

Después de caer 2-0 en Hull, el United recibe a otro equipo recién ascendido, Ipswich.

Tottenham juega en casa contra Newcastle, una semana después de ser goleado 3-0 por Brentford.

El Manchester City inicia la segunda jornada visitando al Crystal Palace el viernes. Liverpool recibe a Nottingham Forest mientras el nuevo entrenador Andoni Iraola busca su primera victoria al mando tras el empate 2-2 en Newcastle el domingo.

Jugadores a seguir

Ayyoub Bouaddi, el mediocampista marroquí de 18 años, podría debutar con el Manchester City tras su arribo el miércoles desde el club francés Lille en una operación de 117 millones de dólares. El técnico del City, Enzo Maresca, alineó a Marc Guehi —un zaguero central— como mediocampista central en la victoria 2-1 sobre Bournemouth en el estreno, ante la falta de opciones en esa posición tras la partida de Bernardo Silva y la ventade Rodri y Tijjani Reijnders. Nico González también se marchó al Newcastle esta semana.

Hay que estar atentos a lo que podría hacer Cole Palmer, que comenzó la temporada de manera excelente al marcar un gol y asistir en otro en la victoria 3-2 de Chelsea en Fulham el lunes. Parece haber dejado atrás los problemas físicos que lo afectaron la temporada pasada, lo que provocó que quedara fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial.

Fuera de acción

El extremo Jeremy Doku sigue de baja con el Manchester City por una lesión en el gemelo, mientras que el defensor William Saliba se perderá un largo tiempo con el Arsenal, que entonces podría debutar a Konsa ante el Villa.

El volante James Maddison se perdió la mayor parte de la temporada pasada por lesión con Tottenham y podría volver a quedar fuera para el partido en casa contra Newcastle, después de lastimarse el hombro al ingresar como suplente ante Brentford el sábado.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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