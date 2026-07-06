Gol de Mikel Merino en la agonía pone a España en cuartos y acaba carrera mundialista de Cristiano

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Mikel Merino (6) celebra tras marcar el gol de España ante Portugal en los octavos de final del Mundial, el lunes 6 de julioo de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP Cristiano Ronaldo, de la selección de Portugal, se lamenta tras la derrota ante España en los octavos de final de la Copa del Mundo, el lunes 6 de julio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/Gareth Patterson) AP

Merino acababa de ser derribado y se pitó una falta. Mientras un jugador portugués protestaba, el propio Merino recuperó el balón, corrió hacia la portería y, tras recibir un pase de Ferran Torres, batió al portero Diogo Costa con un potente disparo.

España avanzó a cuartos de final por primera vez desde que ganó su único título mundial en 2010 en Sudáfrica. La Roja se enfrentará a Estados Unidos o Bélgica el viernes en Los Ángeles.

Cristiano buscaba llevar a Portugal a los cuartos de final por segundo torneo consecutivo, algo inédito en su historia. En cambio, la carrera en el escenario más importante del fútbol mundial ha llegado a su fin para el máximo goleador histórico de selecciones nacionales.

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FUENTE: AP