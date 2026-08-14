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Gobierno de Venezuela excarcela 131 personas detenidas por motivos políticos; EEUU resalta la medida

CARACAS (AP) — Las autoridades venezolanas informaron el viernes que fueron excarceladas 131 personas detenidas por motivos políticos según organizaciones no gubernamentales, mientras que el gobierno de Estados Unidos dijo que la medida va en la dirección de la reconciliación del país.

La policía permanece en alerta para impedir que la gente se acerque al centro de detención de Helicoide después de que la multitud participara en una oración por la libertad de los presos políticos, la paz y la reconciliación en Caracas, Venezuela, el sábado 7 de febrero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
La policía permanece en alerta para impedir que la gente se acerque al centro de detención de Helicoide después de que la multitud participara en una oración por la libertad de los presos políticos, la paz y la reconciliación en Caracas, Venezuela, el sábado 7 de febrero de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos) AP

El Ministerio de Comunicación e Información venezolano señaló en sus redes sociales que las excarcelaciones “fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público”, luego de que el gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la mandataria en funciones Delcy Rodríguez, solicitó una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, destacó en X que la reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela representa “un paso crucial para el proceso de reconciliación del país. Desde el 3 de enero, 1.046 venezolanos han sido liberados”.

“A medida que seguimos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos continúa supervisando de cerca el proceso de conversaciones presenciales con las autoridades interinas, liderado por Venezuela”, señaló Rubio.

Washington repetidamente ha dicho que mantiene el compromiso de apoyar un plan de tres fases del presidente Donald Trump para lograr la estabilización en Venezuela luego de la captura del entonces mandatario Nicolás Maduro a inicios de año, mediante las vías de la recuperación económica, la reconciliación política y una transición pacífica en el país.

Una ley de amnistía fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que la presidenta encargada Rodríguez la presentara en un intento de lograr la convivencia nacional. Rodríguez fue juramentada como presidenta en funciones el 5 de enero, dos días después de una audaz operación militar estadounidense que depuso y capturó a Maduro en Caracas y lo trasladó a Nueva York para que enfrentara cargos por narcotráfico.

Las liberaciones se producen en el marco de la Ley de Amnistía impulsada para la excarcelación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes, manifestantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos. El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizar a los gobiernos del ahora fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor y heredero político, Maduro (2013-2026).

De acuerdo con Foro Penal, una prestigiosa organización civil que vigila los derechos de los privados de libertad en Venezuela, hasta el 10 de agosto 391 personas permanecían detenidas por motivaciones políticas.

FUENTE: AP

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