Gobierno de Trump presenta demanda para bloquear posible victoria demócrata en Alaska

En la imagen, tomada con un teléfono inteligente, el senador republicano por Alaska Dan Sullivan posa antes de sostener un debate con la demócrata Mary Peltola en la contienda por el Senado, el jueves 15 de octubre de 2026, en Anchorage, Alaska. (AP Foto/Becky Bohrer) AP

Muchos miembros de ambos partidos creen que la disputa podría definirse en Alaska, donde Sullivan se enfrenta a la demócrata Mary Peltola. También aparece en la boleta de Alaska un Daniel J. Sullivan, de la diminuta comunidad pesquera de Petersburg. Él ha dicho que decidió postularse por cuenta propia, pero los republicanos sostienen que es un infiltrado demócrata para restarle votos a su candidato.

El Departamento de Justicia presentó una demanda el jueves ante un tribunal federal de Alaska en la que exige que se impida que el estado certifique una victoria de Peltola si el otro Sullivan permanece en la boleta. “En consecuencia, Estados Unidos presenta esta demanda para proteger la integridad de la elección al Senado de 2026 en Alaska”, se alega en la demanda, al sostener que la ley federal exige que los estados protejan la integridad de las elecciones federales.

La Corte Suprema de Alaska rechazó anteriores intentos de los republicanos de retirar de la boleta al otro Sullivan, y los funcionarios republicanos del estado tomaron las decisiones sobre cómo incluirlo en ella. El otro Sullivan aparecerá sin una designación partidaria junto a su nombre, mientras que el senador figurará como el titular republicano. El sistema de votación por orden de preferencia de Alaska también permitirá que los votantes seleccionen a ambos hombres si se confunden.

Hasta el momento, el equipo de campaña del senador no ha respondido a una solicitud de comentarios, ni tampoco lo ha hecho Daniel J. Sullivan, cuya presencia en la boleta es el tema de la demanda.

El Departamento de Justicia de Trump ha sido utilizado cada vez más para reforzar la operación política del presidente, al apuntar contra sus enemigos y presentar demandas contra estados controlados por demócratas en la antesala de la elección. Los demócratas y muchos defensores de los derechos de voto han temido durante mucho tiempo que el gobierno de Trump intente bloquear la certificación de elecciones donde el partido del presidente sea derrotado, de manera similar a como Trump intentó hacerlo sin éxito cuando perdió la elección presidencial de 2020.

El secretario de Justicia Todd Blanche dijo a los periodistas la mañana del jueves que eso era poco probable fuera de circunstancias extremas. “No es la intención del Departamento de Justicia, y nunca lo ha sido, interferir indebidamente en las elecciones o en el proceso estatal de certificación”, declaró a los reporteros en Virginia.

La demanda fue firmada por el subsecretario de Justicia asociado Stanley Woodward, que representó a los aliados de Trump y acusados del 6 de enero antes de convertirse en uno de los principales nominados en el departamento.

Derek Muller, profesor de derecho en la Universidad de Notre Dame, afirmó que la demanda probablemente solo entrará en juego si los republicanos pierden por un margen estrecho la contienda por el Senado en Alaska y que no parece tener sustento legal. “La ley simplemente no permite que el Departamento de Justicia ordene impedir la certificación”, señaló.

La Constitución de Estados Unidos otorga a los estados la facultad de organizar sus propias elecciones. Los comicios para cargos federales, como los del Senado, deben cumplir con las normas establecidas por el Congreso. Esta división de poderes ha frustrado a Trump, quien ha intentado en repetidas ocasiones tomar el control de los procedimientos electorales mediante órdenes ejecutivas que los tribunales han bloqueado.

El paso final en una elección estatal es la certificación formal del ganador, que es precisamente la acción que la demanda presentada por el gobierno busca impedir. En Alaska, el proceso se complica debido al sistema de votación por orden de preferencia —al cual Trump se opone—, y muchos prevén que pasarán semanas antes de que se conozca al vencedor. En la boleta electoral también figura una medida para derogar dicho sistema.

Trump ha expresado su descontento por la presencia de Daniel J. Sullivan en la boleta; lo mencionó durante un mitin en Alaska este mes y en reiteradas publicaciones en redes sociales, incluida una esta misma semana en la que calificó la situación de “TRAMPA”.

“Estamos estudiando opciones legales contundentes para eliminar de la boleta al fraudulento Daniel J. Sullivan Jr. y hacer que los demócratas rindan cuentas por su interferencia electoral, en aras de la justicia y la equidad”, escribió el presidente el miércoles.

Incluir candidatos de terceros partidos en la boleta con el fin de restar votos al otro gran partido es una táctica de larga data dentro del sistema bipartidista del país. Se ha vinculado a los republicanos con un esfuerzo por convencer a los votantes de Ohio de que apoyen a un candidato socialista en la contienda por el Senado en ese estado; esto podría ayudar al senador republicano Jon Husted a contrarrestar el desafío planteado por el exsenador demócrata Sherrod Brown.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP